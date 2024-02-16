Erdoğan: Biz varsak doğal gaz var biz yoksak doğal gaz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu mitinginde açıklamalarda bulundu. Erdoğan emekli ikramiyelerinin ne kadar olduğunu açıkladı. Erdoğan bayram ikramiyesinin 3 bin lira olacağını duyurdu.

Yerel yönetim ve merkezi yönetimin işbirliğine dikkat çeken Erdoğan “Biz merkezi yönetim miyiz? Burada cumhurbaşkanı şu anda AKP’li Erdoğan. Yerel seçimde AKP’li büyükşehir olduğu zaman artık Ordu'nun kılına zarar gelmez" dedi.

Devamında Erdoğan, “Bizim olmadığımız bir büyükşehir belediyesi doğal gazı nasıl getirecek? Biz varsak doğal gaz var, biz yoksak doğal gaz yok" ifadelerini kullandı.

BAYRAM İKRAMİYESİNİ DE AÇIKLADI

Emeklilere bayram ikramiyesini de açıklayan Erdoğan, "Önümüz Ramazan, arkası bayram. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde bütçe imkanlarını tekrar zorlama pahasına tekrar bir artış yapmayı planlıyoruz. Eskiden emeklinin bayram ikramiyesi diye bir geliri yoktu. Önümüzdeki bayram bu rakamı 3 bin liraya yükselteceğiz." şeklinde konuştu.

Devamında Erdoğan şöyle dedi:

“ARAMIZA GİRMEYE ÇALIŞANLARA YER VERMEYİN”

Ordu ile aramıza kimseyi sokmadık, sokmayacağız. İstismar politikası yapanlar, aramıza girmeye çalışanlara yer vermeyin. Biz aramıza tefrika sokmaya çalışanlarla bugüne kadar yürümedik. Biz, bizimle bir olan, diri olan, kardeş olanlarla yürüdük. Bundan sonra da onlarla yürüyeceğiz.

Sadece partimizle, ittifakımızla yol yürüyenlerden mesulüz. Ne diyor 'Ben seçimi kazanacağım, ondan sonra AKP'ye geçeceğim.' Bizim onlarla işimiz yok.