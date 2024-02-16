Erdoğan emekli ikramiyesinin ne kadar olduğunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin miktarını açıkladı. Erdoğan, bayram ikramiyesinin 3 bin lira olacağını duyurdu.

Ordu’da düzenlenen yerel seçim mitinginde konuşan Erdoğan, “Önümüz Ramazan arkası bayram emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de bütçe imkanlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

“İnsanımızı mağdur edecek acı reçeteler yerine dengeli politikaları yeğledik. Bilhassa hayat pahalılığı ile mücadele hepimiz için zorlu geçiyor. Bu mücadelenin bedelini beraberce ödüyoruz. Merkezi yönetim bütçesini hazırlarken çalışanıyla, esnafıyla, emeklisiyle tüm kesimlerin satınalma güçlerini korumayı hedefledik.

Buna rağmen ortaya çıkan dengesizlikleri de ek tedbirlerle düzeltmeye çalışıyoruz. Sadece emeklilerimize yaptığımız tek seferlik 5 bin liralık ödemenin en düşük emekli maaşının sınırını 10 bin liraya çıkarmanın, maaşlarda yaptığımız yüzde 50'ye ulaşan zam oranlarının bütçeye maliyeti 300 milyar liradan fazladır. Bütçemize ek maliyet getiren bu düzenlemelerle gayemiz emeklilerimize ve çalışanlarımıza biraz nefes aldırabilmektir.”

EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ 3 BİN LİRA OLDU

“Önümüz Ramazan arkası bayram emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de bütçe imkanlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı planlıyoruz. Biliyorsunuz eskiden emeklinin bayram ikramiyesi diye bir geliri yoktu. Bu uygulamayı ilk defa 2018 yılında biz getirdik. Önce bin lira olan bayram ikramiyesini evvela bin 200 liraya sonra 2 bin liraya çıkardık. Önümüzdeki bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz.

Tabi ülkemizde emekli maaşı alan vefat edenlerin hak sahipleri ile birlikte 16 milyon kişi var. Yapılan her bir iyileştirmenin bütçeye maliyetini buna göre düşündüğümüzde karşımızdaki tablo çok daha iyi anlaşılacaktır.”