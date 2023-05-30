Erdoğan seçim gecesi Sinan Oğan'a ne dedi? Saray'ın Sesi Abdulkadir Selvi yazdı

Seçimin ikinci turunda gece Erdoğan’ın Sinan Oğan ile tokalaştığı sırada Oğan'a ne söylediği belli oldu.

Erdoğan seçim gecesi Sinan Oğan'a ne dedi? Saray'ın Sesi Abdulkadir Selvi yazdı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugün köşe yazısında yine bir kulis bilgisi paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimin ikinci turunun ardından Külliyesi bahçesinde yaptığı ilk konuşma sırasında kendisine desteğini son dönemeçte açıklayan Sinan Oğan ile tokalaşmış ve bir şeyler söylemişti.

Selvi köşesinde Erdoğan-Oğan arasındaki o diyaloga yer verdi.

Hangi bakanlığa ya da göreve getirileceği merak konusu olan Sinan Oğan'a Erdoğan, Selvi'nin aktardığına göre "Duruşundan dolayı ayrıca teşekkür ederim." dediği öğrenildi.

Selvi yazısında "Erdoğan, Sinan Oğan'a 'Duruşundan dolayı ayrıca teşekkür ederim' demiş. İlk turda yüzde 5.2 oy alan Oğan, ikinci turda Erdoğan’a destek verdiğini açıklamıştı." ifadelerini kullandı.

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SEÇİM GECESİ

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Bahçesinde toplanan vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeni Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (solda), BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ve Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan (sağda) da takip etti.

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