Erdoğan sorusunu beğenmediği A Haber muhabirini fırçaladı. ‘Rüya kendine gel’

Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'ndan sonra gazetecilerle bir araya geldi.

A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un Yeniden Refah Partisi'yle ilgili ittifak ihtimali sorusuna Erdoğan, "Yeniden Refahın tavrını zaten biliyorsunuz. Milletvekili seçimindeki durumundan şu anda kopmuş durumda. Yerel seçimde kendileri, birçok yerde bizden kopmuş olanları veya kendi adaylarını gösteriyorlar" yanıtını verdi.

"RÜYA KENDİNE GEL"

Erdoğan bu sözler üzerine Rüya Akkuş’un "Kürsüde de 'sirk cambazı' ifadesini kullandınız" demesine karşılık olarak ise "Ben onların adını anmadım. Rüya, Kendine gel" diye cevap verdi.

F-16 AÇIKLAMASI

Erdoğan, F-16'larla ilgili sorusu üzerine ise, "Bizim şu andaki planımız programımız F-35'den öte artık F-16'ya kilitlenmiş durumda. Bize gelen sanatörlerle yaptığımız görüşmelerde F-16'larla ilgili ne gibi adımlar atarız onları konuştuk. Bu konu dışında arkadaşlarımızın muhataplarıyla yaptığı görüşmeler de devam ediyor. Konunun takipçisiyiz" diye yanıtladı.