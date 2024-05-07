Erdoğan talimatı verdi. Bu hesaplar mercek altına alındı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Erdoğan talimatı verdi. Bu hesaplar mercek altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal medyada troll hesaplar için harekete geçtiği ve talimat verdiği iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP’li üyelere sosyal medya hesapları için talimat verdiği ortaya çıktı.

İddialara göre 31 Mart yenilgisinin adından AKP, sosyal medyadaki trol ve sahte hesaplar için harekete geçti.

Erdoğan’ın linç girişimlerine karşı tedbir alınması uyarısı yaptı. Kulis bilgisine göre, hesapların tek tek incelenip tespit edildiği ve hepsinin mercek altına alındığı bildirildi.

AKP kaynakları sosyal medya uygulaması X üzerinden bazı hesapların partilerinin kurumsal kimliklerine ve kurmaylarına yönelik itibar suikastı gerçekleştirdiğini tespit ettiklerini ileri sürdü.

İddiaya göre, parti kurmaylarının “Kim yapıyor, hangi metotla yapıyor, hangi trolleri kullanıyor, kimin adına yapıyor, teknik incelemelerde bunlar ortaya çıkıyor. Planlı, programlı, para harcanarak ve bazı insanlar hedef alınarak yapılıyor. Bunları takip ediyoruz, edeceğiz de. Bu parti trollerin şekil verdiği bir parti değildir. AK Parti kurumsal ve köklü bir partidir. Herkes ne yaptığını bilmelidir. Konuyu çok ciddi takip ediyoruz” değerlendirmesini yaptığı belirtildi.

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