Erdoğan ve ailesi bayramı Marmaris'teki Yazlık Saray'da geçiriyor. Bayram namazını Saray'ın içindeki camide kıldı

Kaynak: OdaTV
Erdoğan ve ailesi bayramı Marmaris'teki Yazlık Saray'da geçiriyor. Bayram namazını Saray'ın içindeki camide kıldı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bayram namazını Marmaris'teki yazlık sarayının içindeki Okluk Millet Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bayram namazını Marmaris'teki yazlık saray yerleşkesinin içinde bulunan Okluk Millet Camii'nde kıldı. Erdoğan'ın Ramazan Bayramı boyunca ailesiyle birlikte yazlık sarayda kalacağı öğrenildi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Erdoğan'ın cami içerisinde çekilmiş fotoğrafını sosyal medyadan şu notla paylaştı:

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"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ile Ramazan Bayramı namazında bir araya geldik. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan tüm hemşehrilerimizin bayramını tebrik ederek selamlarını iletti."

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