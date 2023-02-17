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Erdoğan ve Bahçeli deprem bölgesine birlikte gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, depremin vurduğu 10 ile birlikte ziyaret yapma kararı aldı.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 22:09
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Erdoğan ve Bahçeli deprem bölgesine birlikte gidecek

Erdoğan ve Bahçeli deprem bölgesine birlikte gidecek
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6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem Bahçeli'nin seçim bölgesi Osmaniye'nin de olduğu Adana, Hatay, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Kilis'te büyük yıkıma neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin hemen ardından etkilenen tüm illeri gezerek incelemelerde bulundu.

BİRLİKTE ZİYARET EDECEKLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli, depremin vurduğu illere birlikte ziyaret yapma kararı aldı. Perşembe günü Bahçeli'nin Erdoğan'ı ziyareti sırasında bölgeye gidilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Bölgeyi iki liderin ziyaret etmesi teklifinin Erdoğan'dan geldiği öğrenildi. Önümüzdeki bir iki gün içinde ziyaretin gerçekleşmesi bekleniyor.

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