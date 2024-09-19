Erdoğan ve Özel ABD'ye gidiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Eylül Salı günü Sosyalist Enternasyonal Başkanlık Kurulu Toplantısı’na katılmak üzere New York’a gidiyor. Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan da 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak için 21 Eylül’de ABD’ye hareket edecek.

Özgür Özel, 25 Şubat’ta İspanya’da düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı’nda Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı görevine seçilmişti. 25 Eylül Çarşamba günü New York’ta yapılacak toplantıya katılmak üzere 24 Eylül’de İstanbul’dan ayrılacak.

ANKARA DEKLARASYONU’NU SUNACAK

25 Eylül’deki toplantıda Özel’in konuşma yapması bekleniyor. CHP Lideri, 4-8 Eylül tarihlerinde Ankara’da düzenlenen 20. Olağanüstü Tüzük Kurultayı’nın son gününde Sosyalist Enternasyonal Komitesi ile birlikte hazırlanan Ankara Deklarasyonu’nu da sunacak. Ayrıca, Filistin’de 7 Ekim’den bu yana devam eden savaşa ilişkin barış mesajı vermesi bekleniyor.

ERDOĞAN DA NEW YORK’TA OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 79. BM Genel Kurulu’na katılmak üzere 21 Eylül’de ABD’ye gidecek. 24 Eylül’de BM kürsüsünde konuşacak olan Erdoğan, 26 Eylül’e kadar ABD’deki temaslarını sürdürecek. Özgür Özel’in de ABD ziyareti kapsamında bazı ikili görüşmeler yapması planlanıyor. Özel ve heyeti, 26 Eylül’de İstanbul’a dönecek.