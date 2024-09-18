Erdoğan yeni Anayasaya destek verecek 9 vekili bakın hangi partiden buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’nin son zamanlarda bastırdığı yeni Anayasa tartışmaları gündemdeki sıcaklığını korurken bu tartışmalara Saadet Partisi de katıldı. Partinin genel başkan vekili Mahmut Arıkan parti genel merkezinde yaptığı basın toplantısında yeni anayasaya karşı olmadıklarını ifade etti.

SAADET PARTİSİ AKP’YE DESTEK VERECEK Mİ?

Parti Genel Başkan Vekili tarafından parti binasında yapılan basın toplantısında yeni anayasaya karşı olmadıkları ancak bu anayasada İsrail ile yapılan ticaretten ekonomiye birçok değişimin olması şu sözler ile ifade edildi:

"Yeni Anayasayı kaç yıldır tartışıyoruz, hatırlayanınız var mı? Kaç yıldır bir darbe anayasasının Türkiye'ye yakışmadığını söylüyoruz? Üstelik kimse bu konuda karşıt bir görüş ifade etmiyor. Peki, yeni anayasa sihirli bir değnek mi? Mesela, yeni anayasa veya bugün yaptığımız tartışmalar; ülkemizin İsrail ile yaptığı ticareti engelleyebilecek mi, bozulan ekonomiyi düzeltebilecek mi, asgari ücretliye ve emeklilere nefes aldırabilecek mi, ödenemeyen kiraları ödeyebilecek mi, ev ve araba fiyatlarını düşürecek mi? Yozlaşmayı, çocuk cinayetlerini, istismarı sosyal çürümeyi önleyebilecek mi, yüksek faizi indirecek mi, ülkenin dayanılmaz hale gelen borçlarını ödeyebilecek mi? Yeni anayasaya karşı değiliz. Fakat öyle bir anayasa yapalım ki, bir 40 yıl daha bunu tartışmakla uğraşmayalım. Kimseyi dışarıda bırakmayan, aidiyet duygusunu güçlendiren ve herkesin kendisini bir parçası hissettiği anayasaya Saadet Partisi'nin kapıları her zaman açıktır"

ERDOĞAN ARADIĞI DESTEĞİ BULDU

Saadet Partisi Genel Başkan vekili tarafından ifade edilen yeni Anayasa söylemleri sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mecliste aradığı desteği bulduğu yorumları yapıldı.

600 milletvekilinin olduğu mecliste anayasa değişmesi teklifin için beşte üç çoğunluğunun yani 360 milletvekilinin onay vermesi gerekiyor. Ancak Cumhur İttifakının mecliste AKP-MHP-DSP ve Hüda-Par olmak üzere 321 vekili bulunuyor.

Saadet Partisi’nin de mecliste bulunan 10 milletvekili ile beraber grup kurmak için Gelecek Partisi ile birleşmesi sonucunda TBMM’nin sitesindeki üye sayısı 20’ye ulaşıyor.

20 vekilin de yeni anayasaya destek verme senaryosu gerçekleştiğinde bu sayı Cumhur İttifakı ile beraber 351’e yükseliyor. Bu da Cumhur İttifakı’nın Saadet grubu ile firesiz bir şekilde yeni anayasaya evet oyu vermeleri ile 9 vekile daha ihtiyaç duydukları anlamına geliyor.