Erdoğan 'Yeni asgari ücretle çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çırağan Palace Kempinski'de Ortak Paylaşım Forumu'nda açıklamalar yaptı.

Enflasyonda düşüşlerin olduğunu söyleyen Erdoğan yılın ikinci yarısını da işaret etti.

Erdoğan, "Enflasyondaki ivme kaybının etkileri, özellikle yılın ikinci yarısında daha net hissedilecektir" şeklinde konuştu.

Erdoğan açıklanan yeni asgari ücretle çalışanların enflasyona ezdirilmediğini de açıkladı.

"ÇALIŞANLARIMIZI EZDİRMEDİK"

Erdoğan,”Açıklanan yeni asgari ücretle çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirdik. İşverenin yükünü hafifletmek, işçinin gelirini artırmak amacıyla asgari ücretten gelir ve damga vergilerini kaldırmıştık. Sigorta prim desteğini 700 liraya çıkararak biz de elimizi taşın altına koyduğumuzu gösterdik.” dedi.

ENFLASYON DÜŞÜŞÜ İÇİN TARİH VERDİ

Erdoğan ayrıca enflasyonda düşüş için de yılın ikinci yarısını işaret etti.

Erdoğan, “Ekonomi yönetimini emanet ettiğimiz arkadaşlarımıza gereken desteği hep verdik. Bugün de kendilerine ve politikalarına güvenimiz tamdır. Ani kur hareketleri azaldı. Merkez Bankası'nın rezervleri 145,5 milyar doları buldu. Enflasyondaki ivme kaybının etkileri, özellikle yılın ikinci yarısında daha net hissedilecektir." açıklamasını yaptı.

VATANDAŞ YİNE AY SONUNU ZOR GETİRECEK

Öte yandan yeni asgari ücret 17 bin 2 TL oldu. 11 bin TL asgari ücretle ay sonunu zor getiren vatandaş, zamlarla birlikte yeni asgari ücretle de ayı zor getirecek gibi. Yeni yılla beraber zamlar art arda yağdı.

Zamlar üst üste yağınca vatandaşın beli de bükülüyor.