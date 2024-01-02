Dolar coştu asgari ücret eridi. Cebe girmeden 6 günde muma döndü

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Sami Güntürkün Gürel
Dolar coştu asgari ücret eridi. Cebe girmeden 6 günde muma döndü
Asgari ücret çalışanların cebine 1 şubatta girmeye başlayacak ama açıklandığında 579 dolar olan asgari ücret beş günde bakın kaç dolara düştü.

Asgari ücret 27 Aralık günü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. Rakam 17 Bin 2 liracık olarak. Bakanın bir yanında Türk-İş Başkanı Ergün Atalay diğer yanına ise TİSK başkanı Özgür Burak Akkol oturdu. Rakamı açıklayan Vedat Işıkhan'dan sonra iki başkan konuştu. Toplantı biterken, Türk-İş Başkanı mutabakat metninin altına imza atmayacaklarını söylüyerek, Asgari Ücretteki rakamı kabul etmediklerini ifade etti.

Rakam 17 Bin 2 lira açıklandığı 27 aralık günü dolar serbest piyasada 29.34 TL'ydi. Dolar bazında karşılığı ise 579 dolardı. Asgari Ücret açıklamasından sadece 6 gün geçti. Çalışanların cebine 1 şubatta girecek olan asgari ücret dolar karşısında mum gibi eriyor. Açıklandığıdaki karşılığı olan 579 dolar altı gün içindeki kaybı 7 dolar oldu. Bugünkü dolar kuruyla 572 dolar alınabiliyor. Altı günlük kayıp işte bu kadar oldu. Ayın başına 29 gün var. İşte bu süre içinde bakalım dolar kaç liraya çıkacak. Belli ki 29 gün içinde asgari ücret cebe girmeden erimeye devam edecek. Göstergeler maalesef onu gösteriyor

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