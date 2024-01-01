Özgür Demirtaş asgari ücretlileri yıkacak bilgiyi verdi. Tek kelimeyle açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ayşe Memiş
Özgür Demirtaş asgari ücretlileri yıkacak bilgiyi verdi. Tek kelimeyle açıkladı
Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından takipçisine verdiği paylaşımla viral oldu.

Türkiye 2024 yılına girdi. Net asgari ücret 17 bin 2 TL oldu. Ay sonunu getiremeyen vatandaş gelen zamlarla yine ay sonunu getirmekte zorlanacak.

2023’ün son günü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.

Demirtaş takipçisinin paylaşımına verdiği cevapla 2023’ün son bombasını patlattı.

Bir kullanıcı “Özgür hocam asgari ücretle hiçbir zaman bir evimiz bir arabamız olmayacak değil mi biraz da gerçekleri konuşalım” paylaşımını yaptı.

Demirtaş ise bu paylaşıma "Olmayacak" şeklinde tek kelimeyle cevap verdi.

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2023’ün son günü Demirtaş asgari ücretlileri üzecek haberi vermiş oldu.

YENİ YILA ZAMLARLA GİRİLDİ

Yeni yılla beraber gelen zamların ardı arkası kesilmiyor. Yeni yıla mutlu girmek bile hayal oldu. Gelen zamlar vatandaşın yılbaşı sevincini kursağında bıraktı.

Market etiketlerinin de şimdiden değişmeye başladığı da öne sürüldü. Benzin, otoyol ve köprü zammı, yemek ve ulaşım bedeli ve trafik cezalarına yeni zamlar yağdı.

2024'e sırtındaki zamlarla giren vatandaş 2025'e de böyle gidecek gibi görünüyor. 2023'te vatandaş ay sonunu getiremiyordu,2024'te de pek bir şey değişmeyecek gibi.

Olan yine vatandaşa oldu.

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