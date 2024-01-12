Asgari ücret cebe girmeden 12 dolar eridi

Kaynak: Haber Merkezi
Asgari ücret cebe girmeden 12 dolar eridi
Yeni asgari ücret 17 bin 2 TL daha hesaplara yatmadan cebe girmeden şimdiden 12 dolar kaybetti.

Yeni yıl geldi yeni asgari ücret açıklandı. 17 bin 2 TL olan asgari ücretin ardından zamlar art arda yağdı. Daha yeni maaşlar cebe girmeden zamlar vatandaşın sırtına bindi.

Öte yandan Dolar, dün 30.01 TL’yi gördü. Şu anda ise dolar 30.09 TL civarında ilerliyor. Dolar yükseldikçe TL değer kaybetmeye devam ediyor.

Çalışan vatandaşlar ise yeni maaşlarını almak için Şubat ayını iple çekiyor. Ancak doların yükselmesiyle cebe girmeyen asgari ücret yine değer kaybetti.

Asgari ücretin açıkladığı 27 Aralık’ta asgari ücret 578 dolara eşitti. Ancak dün doların artmasıyla birlikte asgari ücret 566 dolara geriledi. Dolayısıyla asgari ücretle çalışanın maaşından 12 dolar eksildi.

12 dolar ise 360 TL’ye denk geliyor. Euro ise dün 33.08 TL’yi gördü. Brüt asgari ücret bu yükselişle beraber 604 Euro’ya geriledi. Asgari ücret 10 Euro kaybetti.

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ERDOĞAN: YENİ ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEDİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yaptığı açıklamada ”Yeni asgari ücretle çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirdik. İşverenin yükünü hafifletmek, işçinin gelirini artırmak amacıyla asgari ücretten gelir ve damga vergilerini kaldırmıştık. Sigorta prim desteğini 700 liraya çıkararak biz de elimizi taşın altına koyduğumuzu gösterdik.” ifadelerini kullanmıştı.

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