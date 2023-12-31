Asgari ücret ve zamları böyle tiye aldı. Asgari ücrete yapılan zam market etiketlerine de yansıdı

Asgari ücret, 27 Aralık Çarşamba günü yüzde 49 oranında zam yapılarak 17 bin 2 liraya yükseldi.

Açıklama sonrası kamuoyunda 3 harfli marketler olarak anılan market zincirlerinde etiketler değiştirilerek ürünlere zam yapılmaya başlandı. Bir marketin, çalışanlarına 27 Aralık akşamı attığı 'etiket değiştirme mesaisi' mesajı da gündem oldu.

Asgari ücret zammının açıklanmasının itibaren günümüze birçok markette birçok ürüne zamlar yapıldı.

Çorum'da yaşayan ve sosyal medyada "corumluamir" adını kullanan Amir Zakaria ise çektiği paylaştığı video ile asgari ücreti ve peşinden gelen zamları tiye aldı.

Görüntülerde asgari ücreti canlandıran Amir Zakaria, merdivenden çıkarken, diğer tarafında zamları canlandıran arkadaşı da onunla beraber tırmandı.

Amir Zakaria, asgari ücreti taklit ederek zamlara, "Ben çıkacağım sen değil, hadi in aşağıya" dese de zamlar da yükselmeye devam etti.

Görüntülerin devamında Zakaria, merdivenden inmesine rağmen zamların inmemesi, asgari ücrete gelen zammın ardından ürünlere gelen benzer zamları anımsatı.

Çorumlu Amir'in paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.