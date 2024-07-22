Erdoğan Yunanistan'ın Kıbrıs hamlesi için 'Onların askeri üssü varsa bizim de mescidimiz var' dedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Erdoğan Yunanistan'ın Kıbrıs hamlesi için 'Onların askeri üssü varsa bizim de mescidimiz var' dedi

Cumhuriyet yazarı Mehmet Ali Güller, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC dönüşünde Güney Kıbrıs'ın Yunanistan ile deniz üssü inşa etme girişimine verdiği yanıtı eleştirdi. Erdoğan, bu hamleye karşılık olarak "Oraya hizmet verecek gayet güzel bir mescit yapılıyor. Herhalde bu üslerden daha önemli bir şey yok. Onlar askeri üs yapıyor, biz siyasi üs yapıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl töreninden dönüşte, KKTC'den Türkiye'ye dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın, Güney Kıbrıs'ın Yunanistan ile deniz üssü inşa etme girişimine ilişkin yaptığı açıklama ise dikkat çekti.

Cumhuriyet yazarı Mehmet Ali Güller, köşe yazısında, "Askeri üsse karşı mescit" başlığını kullanarak şunları dile getirdi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken çok önemli bir karşılaştırma yaptı." Güller, Erdoğan ile bir gazeteci arasında geçen diyaloğu şöyle aktardı:

"Gazeteci, önce KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın açıklamasını hatırlattı: 'Güney Kıbrıs, Yunanistan ile Larnaka kıyılarında deniz üssü inşa etme girişiminde. ABD ve AB ile anlaştıkları haberleri ortaya çıktı ve yalanlanmadı.'

'ONLAR ASKERİ, BİZ SİYASİ ÜS YAPIYORUZ'

Gazeteci, ardından Arıklı’nın 'Kuzey Kıbrıs’ta Türkiye ile anlaşarak deniz üssü kurma zamanı geldi' beklentisini de aktararak şunu sordu: 'Deniz ve hava üssü kurulması kısa zamanda gündeme gelebilir mi?'

Erdoğan’ın net yanıtı şu şekilde oldu:

'Adada Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı binasıyla, Kuzey Kıbrıs Parlamento binası inşaatını yapıyoruz. Yanında da oraya hizmet verecek gayet güzel bir mescit yapılıyor. Herhalde bu üslerden daha önemli bir şey yok. Onlar askeri üs yapıyor, biz siyasi üs yapıyoruz.' (AA, 21.7.2024)

Güller, diyaloğu aktardıktan sonra şu eleştiriyi yöneltti:

"Böylece Kıbrıs konusunda Türkiye’nin en tartışmalı politikalarını izleyen ve son yıllarda düzeltilen iddia edilen Erdoğan, 'Yunan deniz üssüne karşı Türk mesciti' politikasıyla Kıbrıs'ın zaten kırık dolu karnesine bir kırık daha eklemiş oldu!"

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