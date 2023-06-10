Erdoğan’a oy veren eski bakan kabine açıklandıktan sonra AKP’den istifa etti

28 Mayıs’ta sandık başında “Tamam inşallah” paylaşımı yapan eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, AKP’den istifa etti.

Erdoğan’a oy veren eski bakan kabine açıklandıktan sonra AKP’den istifa etti

Editör: Ersoy ÖZDEM

2011-2013 tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan Suat Kılıç, AKP’den istifa etti.

AKP’de üç dönem milletvekilliği yapan Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “8 yıllık aranın ardından, ilkelerim ve istikametime uygun bir zeminde, yerli ve milli siyasete katkı sağlamaya, ülkem ve milletim için çalışmaya, inşallah bundan sonra da devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.

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“İSTİKAMETİ YENİDEN TAHKİM ETME ARZUSUNDAYIZ”
Kılıç, istifasını duyurduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Değerli dostlarım;

3 Kasım 2002’den 7 Haziran 2015’e kadar önemli görev ve sorumluluklar üstlendiğim AK PARTi’deki üyeliğimi 3 Haziran 2023’te sonlandırdım.

8 yıllık aranın ardından, ilkelerim ve istikametime uygun bir zeminde, yerli ve milli siyasete katkı sağlamaya, ülkem ve milletim için çalışmaya, inşallah bundan sonra da devam edeceğim.

Öncelikle, milletimin emrinde ve hizmetinde olmanın büyük onurunu yaşadığım bu yıllar boyunca, içinde bulunduğum siyasi hareketten desteğini esirgemeyen kadirşinas halkımıza kalbi şükranlarımı sunarım.

Siyaset yoluyla millete hizmet etmemize elverişli bir zemin oluşturan, duyduğu güvenle en genç milletvekili, en genç grup başkanvekili ve en genç bakan olmamızın yolunu açan, Cumhurbaşkanımız (Başbakanımız) Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a içtenlikle teşekkür ederim.

22, 23 ve 24. Dönem boyunca Meclis’te, Parti’de, Bakanlık’ta ve Devlet’te, başta memleketim Samsun olmak üzere Türkiye’nin her köşesinden, yakından tanıdığım, birlikte çalıştığım, çok sevdiğim, özellikle de genç kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun.

Bütün başarıların bereket pınarı, isimsiz kahramanlar… Sizden de Allah razı olsun.

2002’de AK PARTi’de 2011’de GSB’de sizlerle buluşturan, nihayetsiz nimetleriyle halka hizmet fırsatları oluşturan, üstlendiğimiz her sorumluluğun altından alnımızın akıyla çıkmamızı sağlayan, genç yaşta yolumuzu millet ve memleket aşığı inanmış gençlerle kesiştiren, seven ve sevdiren Allah’a sonsuz şükürler olsun.

İyi ki bu geçmişi birlikte inşa ettik.

İyi ki…

Ve nihayet…

Niyet bozulmadıkça istikamet bozulmaz. Şimdi, yol ayrımında değil, milletimizin refahı için istikameti yeniden tahkim etme arzusundayız.

Allah bizleri Türk milletine sadakatten ve Türkiye Cumhuriyeti’ne hizmetten mahrum bırakmasın.
Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da ufkumuzu açacak, yolumuzu aydınlatacak fikir, katkı ve dualarınızı beklerim.

Sevgi ve saygılarımla."

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28 MAYIS’TA “TAMAM İNŞALLAH” PAYLAŞIMI YAPMIŞTI
Kılıç’ın Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda sandık başında oyunu kullanırken paylaştığı fotoğrafı, Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olduğu 1994 yerel seçiminde kullandığı “Tamam inşallah” notuyla paylaşarak oyunun rengini belli etmişti.

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BAKANLIK MI BEKLİYORDU?
Seçim döneminde muhalefet karşıtı birçok paylaşım yapan, Yeniden Refah Partisi çatısı altında çalışmalar yürüten Kılıç’ın kabinenin hemen ardından istifa etmesi “Bakanlık mı bekliyordu?” sorularını da beraberinde getirdi.

Kılıç'ın paylaşımlarından bazıları şöyle:

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