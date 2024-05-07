Müge Anlı'da işlenen sır kayıpta flaş gelişme

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Zeytinada Mahallesi'nde yaşayan 51 yaşındaki Fetullah Kaya'nın 19 Nisan'dan beri haber alınamaması üzerine arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Kaya'nın kaybolduğu gün kullandığı motosiklet, ekipler tarafından ormanlık alanda bulundu.

Olay, Gazipaşa'ya yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Zeytinada Mahallesi'nde meydana geldi. 19 Nisan Cuma günü saat 15.00'te evinden çıkan ve o günden beri geri dönmeyen Fetullah Kaya'nın 18 gündür haber alınamıyordu. İlk arama çalışmalarında izine rastlanmayan Kaya için jandarma ve AKUT ekipleri seferber edilmiş, ancak sonuç alınamayınca arama çalışmaları durdurulmuştu.

Ancak son gelişmelerle birlikte arama çalışmaları yeniden başladı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekipler kurularak Zeytinada Mahallesi'nde arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.

Fetullah Kaya'nın olay günü kullandığı motosiklet ise ekipler tarafından ormanlık alanda bulundu. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelenen motosikletin plaka yazılarının tamamen silik olduğu gözlendi. Ekipler, Kaya'yı bulmak için arama çalışmalarına devam ediyor.