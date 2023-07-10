Erdoğan'a sorulacak sorular önceden yayınlandı 3 muhabir bire bir aynı soruları sordu. Yeniçağ da soruları önceden yayınlamıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya’da düzenlenecek NATO Zirvesi’ne gitmeden önce basın toplantısı düzenledi. Erdoğan’ın basın toplantısı öncesinde çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. Gazete Pencere’de yer alan habere göre, gazetecilerin soracağı sorular Whatsapp grubunda paylaşıldı.

Erdoğan’a şu soruların sorulacağı öğrenildi:

1- Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında ilk gününden beri akan kanın durabilmesi için ve kalıcı bir ateşkes sağlanabilmesi konusunda yoğun çaba sarf ediyor .Tahıl Koridoru’nda da hiç şüphesiz Türk diplomasisinin başarısı söz konusu. Cuma günü Zelenski ile yaptığınız görüşmede de ana gündem maddelerinden biri de buydu. 17 Temmuz’da bitecek olan tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması için Rus lider Putin’le yakın zamanda bir temasınız olacak mı?

2- İsveç’in Terör Örgütü PKK’ya ilişkin tutumu aşikar. Zaman zaman ülkemizde tepkilere de neden oluyor, hem siyasilerden yani sizlerden hem de vatandaştan tepki çekiyor. Bu koşullarda İsveç’in NATO üyeliği nezdinde nasıl bir tutum sergileyeceksiniz?

3- Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile dün bir telefon görüşmeniz oldu. F-16 konusu gündeme geldi. Öte yandan Kongrede bazı senatörlerin F-16 satışına muhalefeti olduğu biliniyor. Sayın Cumhurbaşkanım bu konu hakkında değerlendirmeniz nedir?

3 MUHABİR AYNI SORULARI SORDU

Erdoğan’ın basın toplantısında soru soran 3 muhabirin Whatsapp grubunda paylaşılan soruları bire bir sorduğu görüldü.

Gazeteci Zafer Arapkirli konuyla ilgili yaptığı paylaşımda toplantıdan yarım saat önce sızdırılan soruların aynen sorulduğunun altını çizdi. Arapkirli muhabirlerin ezber yeteneğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı’na sorulacak sorular önceden ellere tutuşturuluyor dedik, kimse inanmıyordu. Vilnius’a giderken basın toplantısında “ezberler” yine mükemmeldi. Yarım saat önce sızan sorular kelimesi kelimesine soruldu.

EZBERLER MÜKKEMMEL!…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın basın toplantısında sorulacak sorular, yarım saat önce Whatsapp grubunda dağıtıldığı ortaya çıkmıştır. Gazeteci çocuklar iyi ezberlemişler! Aynen sordular. Sadece biri, arada bir kağıda baktı. Yuh be kardeşim!

"CRACKED-DOOR REPUBLIC"

Erdoğan, Vilnius Zirvesi'nde "Türkiye'nin AB kapısında 50 senedir oyalandığını" hatırlatıp, bu konuyu da NATO masasına getireceğini söyledi. "Burası Türkiye Cumhuriyeti, Çatladıkapı Cumhuriyeti değil" dedi. "Masada" tercümanların işi zor."

YENİÇAĞ DA SORULARI ÖNCEDEN AÇIKLAMIŞTI

Yeniçağ, Erdoğan’ın 2021 yılında Katar ziyareti öncesi düzenlediği basın toplantısında sorulacak soruları önceden yayınlamıştı. Halk TV ise Ana Haber Bülteninde Yeniçağ’ın gazetecilik başarısını gündeme getirmişti.