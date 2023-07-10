Cumhur İttifakı'nda Avrupa Birliği çatlağı

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Erdoğan'ın, “Önce gelin Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya’yla ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç’in de önünü açalım” şartını eleştirerek "AB, Türkiye'nin önceliği olamaz" dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin, AB ile müzakere sürecinin yeniden başlamasına yönelik açıklamalar yaptığını anımsattı.

Bekin, Erdoğan’ın AB müzakere sürecinin yeniden başlamasına dair açıklamalarını eleştirdi.

“ZAMAN KAYBINDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR”

AB ile ilişkilerde, tam üyelik yerine eşitler arası bir anlayışa dayanan ilişkileri, Türkiye'nin çıkarlarına daha uygun bulduklarını belirten Bekin, "AB, Türkiye'nin önceliği olamaz. Parti olarak üretim, istihdam ve ihracata yönelik yerli ve milli politikaların ve D-8 projesinin bir an önce hayata geçirilmesini önemsiyoruz. Bu nedenle Türkiye'yi ekonomik çıkar kaygılarıyla tek taraflı olarak AB'ye yaklaştırmak, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da hiçbir sonuç vermeyecektir. Türkiye'nin geleceğini AB üzerine inşa etmek, zaman kaybından başka bir şey değildir" diye konuştu.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenlemiş, İsveç’in NATO üyeliğine onay vermek için AB şartını öne sürmüştü.

Erdoğan, Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım ifadelerini kullanmıştı. (AA)