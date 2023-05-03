Erdoğan’a Tarkan’lı mesaj. ‘Yanlış zaman yanlış insan’ videosu sosyal medyada gündem oldu

Bir sosyal medya kullanıcısının Recep Tayyip Erdoğan için hazırladığı ‘Yanlış Zaman Yanlış İnsan’ videosu sosyal medyada gündem oldu.

Erdoğan’a Tarkan’lı mesaj. ‘Yanlış zaman yanlış insan’ videosu sosyal medyada gündem oldu

Editör: Bengü Zorlu

14 Mayıs seçim çalışması kapsamında, "Türkiye Yüzyılı için doğru zaman doğru adam" sloganını kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hazırlanan ‘Yanlış Zaman Yanlış İnsan’ videosu kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.

Erdoğan’ın çeşitli görüntülerinin montajlanmasıyla oluşan video’nun arka plan şarkısı olarak Tarkan’ın ‘Kış Güneşi’ şarkısı eklendi. Bir zamanların efsane pop şarkısında geçen ‘‘Yanlış Zaman Yanlış İnsan’ sözleri, Erdoğan’ın “Doğru zaman doğru adam" sloganına karşı bir gönderme olup, sosyal medyada yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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