Tarkan'dan seçime günler kala dikkat çeken paylaşım

Seçimlere sayılı günler kala Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 9 Eylül 2022'de İzmir'de verdiği konserdeki konuşmasını paylaşan Tarkan'ın, "Birbirimizi sevmemiz lazım. Kırmamamız, birlik olmamız lazım" dedi.

Tarkan'dan seçime günler kala dikkat çeken paylaşım

Tarkan, sosyal medya hesabından 9 Eylül 2022 İzmir konserinden bir görüntü paylaştı.

tarkan-dan-birlik-mesaji-rrlaj.jpg

"Birlik olmamız lazım, barış içinde, huzur içinde yaşamamız lazım. Biz öyle bir milletiz, bunu bir daha yakalamamız lazım" diyen Tarkan, videoda şu açıklamayı yapıyor:

tarkan-dan-birlik-mesaji-kynpt.jpg

“Hep böyle sevgi ve neşe içinde kalın. Her şeyi kafaya takmayın. Üç günlük dünya. Gördünüz sahnem yıkıldı. Hayatta ne olacağı hiç belli olmuyor. Pamuk ipliğinde bir hayat. O yüzden her anın değerini bilmek lazım. Her günü son günümüz gibi yaşamak lazım. Birbirimizi sevmemiz lazım. Kırmamamız, birlik olmamız lazım. Barış ve huzur içinde yaşamamız lazım. Biz öyle bir milletiz, bunu bir daha yakalamamız lazım."

İlgili Haberler
Erdoğan’a Tarkan’lı mesaj. ‘Yanlış zaman yanlış insan’ videosu sosyal medyada gündem oldu
Tarkan'dan hayranlarını sevindirecek haber
Kılıçdaroğlu'ndan Tarkan ve Sertap Erener'li TikTok paylaşımı: Güzel günler görmeye çok az kaldı
Megastar Tarkan sağlık emekçilerini unutmadı
Öne Çıkanlar
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
Son Haberler
Hizbullah’ın MİT’e sızma girişimi Güncel
Hizbullah’ın MİT’e sızma girişimi
Maya ne demek? Maya isminin anlamı nedir? Keşfet
Maya ne demek? Maya isminin anlamı nedir?
Selen Görgüzel çocukluk aşkıyla klipte oynadı. Aldatma itirafı olay olmuştu Magazin
Selen Görgüzel çocukluk aşkıyla klipte oynadı. Aldatma itirafı olay olmuştu
Neslihan ne demek? Neslihan isminin anlamı nedir? Keşfet
Neslihan ne demek? Neslihan isminin anlamı nedir?
Yaptığı ameliyatla dünya tıp literatürüne giren doktora dayak. AKP'li vatandaş 'Artık doktor dövebiliyoruz' demişti Güncel
Yaptığı ameliyatla dünya tıp literatürüne giren doktora dayak. AKP'li vatandaş 'Artık doktor dövebiliyoruz' demişti
'Savaş suçu' işleyen Iraklı, Belçika'da tutuklandı Dünya
'Savaş suçu' işleyen Iraklı, Belçika'da tutuklandı
Tokat'ta tek katlı evde yangın Güncel
Tokat'ta tek katlı evde yangın