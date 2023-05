Tarkan'dan seçime günler kala dikkat çeken paylaşım

Tarkan, sosyal medya hesabından 9 Eylül 2022 İzmir konserinden bir görüntü paylaştı.

"Birlik olmamız lazım, barış içinde, huzur içinde yaşamamız lazım. Biz öyle bir milletiz, bunu bir daha yakalamamız lazım" diyen Tarkan, videoda şu açıklamayı yapıyor:

“Hep böyle sevgi ve neşe içinde kalın. Her şeyi kafaya takmayın. Üç günlük dünya. Gördünüz sahnem yıkıldı. Hayatta ne olacağı hiç belli olmuyor. Pamuk ipliğinde bir hayat. O yüzden her anın değerini bilmek lazım. Her günü son günümüz gibi yaşamak lazım. Birbirimizi sevmemiz lazım. Kırmamamız, birlik olmamız lazım. Barış ve huzur içinde yaşamamız lazım. Biz öyle bir milletiz, bunu bir daha yakalamamız lazım."