Erdoğan'a ülkenin durumunu anlatan sağlık tavsiyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı canlı yayında rahatsızlanmasının ardından paylaşılan bir video sosyal medyada gündem oldu.

Erdoğan'a ülkenin durumunu anlatan sağlık tavsiyesi

Editör: Osmancan Erok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bir canlı yayın esnasında mide rahatsızlığı yaşamış ve programa 20 dakikalık bir ara verilmişti. Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm programları iptal edilmiş ve istirahat edeceği açıklanmıştı.

Erdoğan rahatsızlığı sonrası yaptığı açıklamada, “Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum." demişti.

Erdoğan'ın rahatsızlığı sonrası sosyal medyada 'Geçmiş olsun Sayın Erdoğan' başlığıyla paylaşılan video gündem oldu.

Söz konusu videoda, "Erdoğan'ın kesinlikle fakir halkın ikram ettiği ürünlerden yememesi gerekiyor. Çünkü ejder meyveli smoothielere, starex meyvesi eşliğinde aloeveralara alışmış bünyeye A101'den alınmış hamur ve şeker girerse tabii ki de tepki gösterir." ifadeleri dikkat çekti.

"ERDOĞAN'IN KESİNLİKLE FAKİR HALKIN İKRAM ETTİĞİ ÜRÜNLERDEN YEMEMESİ GEREKİYOR"

Videoda geçen ifadeler ise şöyle:

"Sayın Recep Tayyip Erdoğan dün canlı yayın esnasında bir rahatsızlık geçirdi. Kendisine acil şifalar diliyoruz. Fakat sayın Erdoğan bu olayın öncesinde halkın ikram ettiği bazı ürünlerden yemiş.

Sayın Erdoğan'ın kesinlikle fakir halkın ikram ettiği ürünlerden yememesi gerekiyor. Çünkü ejder meyveli smoothielere, starex meyvesi eşliğinde aloeveralara alışmış bünyeye A101'den alınmış hamur ve şeker girerse tabii ki de tepki gösterir. Her akşam manda yoğurdu yiyen adama 20 TL'lik dost yoğurt yedirirseniz tabii ki de midesi bozulur. Bir de üstüne Kıbrıs'a piknik yapmaya 8 uçak ile giden adamı saatlerce otobüsle dolaştırırsanız o adam tabii ki de rahatsızlanır."

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Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos resepsiyonu için düzenlenen menü sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Menüde yer alan yiyecek ve içecekler ise şöyle sıralanmıştı:

-İçecekler

Ejder Meyveli Smoothie (Chia tohumu eşliğinde), Efuli (Liçi meyvesi eşliğinde), Aloevera (Starex meyvesi eşliğinde), Orman Meyveli Special, Bahçe Naneli Limonata, Taze Sıkılmış Portakal, Taze Sıkılmış Greyfurt, Taze Sıkılmış Havuç, Taze Sıkılmış Elma.

-Yiyecekler

Pataşur içerisinde Çerkez Tavuğu, Zencefilli Somonlu Suşi, Tartalet içerisinde Antakya usulü Humus, Susamlı Levrek Simidi, Aydın usulü kuzu çöp şiş…

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