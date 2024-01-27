35 bin sağlık personel alınacak. Erdoğan açıkladı

Kaynak: AA
35 bin sağlık personel alınacak. Erdoğan açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin personel alınacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de şehir hastanesi ve bağlantı yollarının açılışı nedeniyle düzenlenen törende önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Sağlık Bakanlığı personeli alımına ilişkin yaptığı açıklamada önümüzdeki ay kamuya 15.000’i hemşire olmak üzere 35.000 sağlık personeli alınacağını duyurdu.

"ÖNÜMÜZDEKİ AY 15.000’İ HEMŞİRE OLMAK ÜZERE 35.000 SAĞLIK PERSONELİ DAHA ALIYORUZ"

Erdoğan yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki ay kamuya 15.000’i hemşire olmak üzere 35.000 sağlık personeli daha alıyoruz" ifadelerini kullandı.

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“İZMİR ŞEHİR HASTANESİ DÜNYANIN EN MODERN SAĞLIK KOMPLEKSLERİNDEN BİRİ”

İzmir Şehir Hastanesinin dünyanın en büyük en modern sağlık komplekslerinden biri olduğunu söyleyen Erdoğan, “Bünyesinde 6 hastane barındıran bu yatırım hizmet siyasetimizin nişanesidir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasının sonunda,"Türkiye, ecdadın, Cumhuriyetin kurucularının hayal ettiği gibi siyasi, ekonomik ve askeri olarak bağımsız güç haline gelebildiği için dik duruş sergiliyor” ifadelerini kullandı.

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