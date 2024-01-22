Dolar haftaya rekor kırarak başladı

Murat Öztürk
Dolar haftaya rekor kırarak başladı
Dolar, Türk lirası karşısında yeni bir rekor kırdı. Dolar, bu yıl da durdurulamıyor. Dolar, bugün 30.21 TL, Euro 32.96 TL, gram altın 1.966 TL, çeyrek altın 3.214 TL, yarım 6.429 TL, cumhuriyet 12.816 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Türk lirası, dolar karşısında geçen yıl da büyük değer kaybı yaşamıştı. Yeni yılda da doların yükselişi sürüyor. Dolar, bu haftaya saat 09.00 itibarıyla 30.21 TL’den başladı.

Euro 32.96 TL, gram altın 1.966 TL, çeyrek altın 3.214 TL, yarım 6.429 TL, cumhuriyet 12.816 TL seviyelerinden işlem görüyor.

KRİPTİ PARA

Kripto para piyasası da hareketli. Bitcoin 41 bin 135 Dolar, Ethereum 2 bin 427 Dolar seviyelerinde.

Brent petrol fiyatı da 78.37 Dolar ile yüksek. Akaryakıt fiyatları da brent petrol ve döviz kurunun etkisiyle dalgalanıyor.

qqqq.jpg

dddddd.jpg

İlgili Haberler
İslam Memiş altının ulaşacağı zirveyi tarih vererek açıkladı. Altını olanlar ve alacaklar dikkat!
İslam Memiş büyük fırsat bombasını açıkladı 'Parasını şimdi yatıran köşeyi dönecek'
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer 'dikkat' diyerek açıkladı 'O tarihte piyasalarda büyük tufan kopacak'
Son Haberler
Ekranların fenomen dizisinin final tarihi açıklandı. Hayranları duyunca çok üzülecek Magazin
Ekranların fenomen dizisinin final tarihi açıklandı. Hayranları duyunca çok üzülecek
Şansal Büyüka 'Üstünlük Galatasaray'da' diyerek anlattı. Okan Buruk ile İsmail Kartal arasındaki farkı açıkladı Spor
Şansal Büyüka 'Üstünlük Galatasaray'da' diyerek anlattı. Okan Buruk ile İsmail Kartal arasındaki farkı açıkladı
Hülya Avşar 8 milyon liralık anlaşma yaptı. ‘Gerekirse simit yiyeceğiz’ demişti Magazin
Hülya Avşar 8 milyon liralık anlaşma yaptı. ‘Gerekirse simit yiyeceğiz’ demişti
Borsa yeni haftaya yatay seyirle başladı Ekonomi
Borsa yeni haftaya yatay seyirle başladı
Felek kimine kavun yedirir kimine kelek atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Felek kimine kavun yedirir kimine kelek atasözünün anlamı nedir?
Diyabet nedir? Diyabet türleri nelerdir? Sağlık
Diyabet nedir? Diyabet türleri nelerdir?
Bir asker 5 silah arkadaşını öldürdü. Askeri tesiste dehşet Dünya
Bir asker 5 silah arkadaşını öldürdü. Askeri tesiste dehşet