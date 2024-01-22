Dolar haftaya rekor kırarak başladı

Türk lirası, dolar karşısında geçen yıl da büyük değer kaybı yaşamıştı. Yeni yılda da doların yükselişi sürüyor. Dolar, bu haftaya saat 09.00 itibarıyla 30.21 TL’den başladı.

Euro 32.96 TL, gram altın 1.966 TL, çeyrek altın 3.214 TL, yarım 6.429 TL, cumhuriyet 12.816 TL seviyelerinden işlem görüyor.

KRİPTİ PARA

Kripto para piyasası da hareketli. Bitcoin 41 bin 135 Dolar, Ethereum 2 bin 427 Dolar seviyelerinde.

Brent petrol fiyatı da 78.37 Dolar ile yüksek. Akaryakıt fiyatları da brent petrol ve döviz kurunun etkisiyle dalgalanıyor.