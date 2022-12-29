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Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde ne konuşulacak: Recep Canpolat açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. Kritik görüşmenin detayları ile ilgili gazeteci Recep Canpolat’tan açıklama geldi.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 15:12
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Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde ne konuşulacak

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde ne konuşulacak: Recep Canpolat açıkladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. Saat 16.00’da başlayacak görüşmenin çerçevesi merak konusu oldu.

Kritik görüşmenin duyurulması sonrası erken seçim iddiaları gündeme geldi.

Gazeteci Recep Canpolat yaptığı paylaşımda erken seçim iddialarını gündeme getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Seçimi, erkene mi alıyorlar? Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bugün 16:00’da Cumhurbaşkanlığı külliyesinde bir araya geliyor… Seçim Nisan sonu veya Mayıs başına çekilebilir… Hayırlı Olsun…”

 

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fatih
29.12.2022 15:20
boyle mariot isimli arkadaş, şayet muhalefet eyt yi dillendirmeseydi tayyip eyt yi çıkarmayacaktı yani eyt zaferinde pay muhalefetin bunu unutma sakın tayyibin değil  
 
Yurtsever Devrimci
29.12.2022 15:18
Cumhuriyeti tamamen nasıl ortadan kaldırıp daha ne kadar yabancıya işgal ettireceklerini, yoksulu soyup yandaşlarınn nasıl ihya edilecek yeni yolların bulunmasını görüşeceklerdir.  
 
Boyle mariot
29.12.2022 15:16
Eyt kararı sonrasi eğer emekli olacaklar maaşlarını bir an önce alırlarsa ak parti aradaki farkı kapatabilir. Yoksa biraz zor ...  
 
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