Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde ne konuşulacak: Recep Canpolat açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. Saat 16.00’da başlayacak görüşmenin çerçevesi merak konusu oldu.

Kritik görüşmenin duyurulması sonrası erken seçim iddiaları gündeme geldi.

Gazeteci Recep Canpolat yaptığı paylaşımda erken seçim iddialarını gündeme getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Seçimi, erkene mi alıyorlar? Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bugün 16:00’da Cumhurbaşkanlığı külliyesinde bir araya geliyor… Seçim Nisan sonu veya Mayıs başına çekilebilir… Hayırlı Olsun…”