Erdoğan'dan AKP adayının seçim çalışmasına yapılan saldırıya ilişkin açıklama. 'Seçim sürecini zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz'

Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'dan AKP adayının seçim çalışmasına yapılan saldırıya ilişkin açıklama. 'Seçim sürecini zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Küçükçekmece'de AKP seçim çalışmasına yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan, "Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır" dedi.

Erdoğan, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde AKP'nin yerel seçim çalışmaları esnasında, ilçe teşkilatına yönelik gerçekleştirilen ve 1 vatandaşın yaralandığı olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Erdoğan, "Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır" diye belirttiği açıklamasında, AKP’nin Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışmaları esansında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetlediğini ve, ağır yaralanan vatandaşa acil şifalar dilediğini kaydetti.

Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı tahkikat derhal başlatıldığını açıklayan Erdoğan, "Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır" ifadelerini kullandı.

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