Flaş... Flaş... Küçükçekmece'deki saldırıyı görgü tanığı anlattı

Kaynak: DHA
Flaş... Flaş... Küçükçekmece'deki saldırıyı görgü tanığı anlattı
AKP'nin Küçükçekmece ilçesindeki Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın 'Mardinliler Buluşması' adlı seçim çalışmasına silahlı saldırı düzenlenmişti. Olay anında bölgede bulunan bir vatandaş yaşananları anlattı.

AKP'nin Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştiği 'Mardinliler Buluşması' sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Yaşanan saldırıda yoldan geçen Ebru Güneş yaralanırken, olay esnasında bir dernekte olan Ali Sarıyer yaşananları anlattı.

"HEPİMİZ YERE YATTIK"

Görgü tanığı Ali Sarıyar, "Aziz başkanın programına katıldık. Silah sesleriyle beraber hepimiz yerde kaldık. Aziz Bey de, hepimiz yere yattık. Ateş açıldığı sırada ben 'yatın diye bağırdım' sonra herkes içeride yatış pozisyonu aldı. Bir süre bir iki dakika içeride öyle kaldık, sonra normale döndü" ifadelerini kullandı.

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