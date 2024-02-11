AKP adayının seçim çalışmasına silahlı saldırıda yeni ayrıntılar. O görüntüler ortaya çıktı

AKP Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın bir dernek ziyareti sırasında, beyaz bir araçla olayla yerine gelen kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi.

Saldırı sonucu 32 yaşındaki Ebru G.D. isimli kadın ağır yaralandı.

Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken şüphelilerin saldırı öncesine ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

SALDIRI ÖNCESİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kamerasına tarafından kaydedilen o anlarda, plakasız bir aracın olay yerinden birkaç sokak yukarıda beklediği görüldü.

Aracın kapüşonlu bir kişiyi sokaktan aldığı ve şüpheli şahsın elinde uzun namlulu silah olduğu kameraya yansıdı.

Öte yandan olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.