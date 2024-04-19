Erdoğan’dan AKP MKYK’sında kent lokantaları fırçası. Lokantaları öven partiliye tepki gösterdi

Kaynak: Milliyet
Erdoğan’dan AKP MKYK’sında kent lokantaları fırçası. Lokantaları öven partiliye tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKP MKYK toplantısında kent lokantaları fırçası attığı öğrenildi. Erdoğan, lokantaları öven partililere tepki gösterdi.

AKP’nin dün yapılan MKYK toplantısının ana gündem maddesi yerel seçimler oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 saat süren toplantının başında yaptığı konuşmada “Biz yenile yenile bugünlere geldik; buralara yoktan geldik. O nedenle bundan sonrasında ne yapacağımızı da iyi biliyoruz. Bunu kendi usullerimize göre yapacağız” dedi.

Milliyet gazetesinden Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine göre, toplantıya Erdoğan’ın, İBB’nin açtığı Kent lokantaları ile ilgili partililere attığı fırça damga vurdu.

Toplantıda Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, seçim sonuçlarının değerlendirilmesine yönelik birer sunum yaptı. Bir MKYK üyesinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kent lokantaları açtığını hatırlatarak bunun reklamını çok iyi yaptıklarını AK Parti’nin ise halkla ilişkiler alanında eksikleri bulunduğunu söylemesi, Erdoğan’ın “Hani neredeymiş bu lokantalar? Gidelim birlikte bakalım ne hizmeti veriyorlarmış. Sen üç dönem vekillik yapmış birisin. Bunu nasıl söylersin? Karşı tarafın her söylediğine nasıl inanırsınız?” tepkisine neden oldu.

Erdoğan’ın toplantıda ayrıca market fiyatları ve hastane randevu sistemindeki aksaklıklarla ilgili “özel olarak çalışılmasını” istediği belirtildi.

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