Erdoğan’dan asgari ücrete zam açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir müjde daha veren Erdoğan, "Yıl sonu beklenmeyecek temmuzda asgari ücrete ara zam yapılacak" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bu yıl belediyelerimizin ve STK'larımızın Ramazan'a mahsus programlarını deprem bölgesinde yoğunlaştırdığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Biz de depremin ilk gününden beri, şehirlerimize ve insanlarımızın yanlarına gidiyoruz. Hem kalıcı konutların temelini atıyor hem de iftarda depremzedelerimizle hasbihal ediyoruz.

Ramazan Bayramı'nın ardından seçim gününe kadar il ziyaretleri başlayacak. Sınırlı vakitte en fazla ilimizi ziyaret ederken vatandaşlarımızla kucaklaşmayı hedefliyoruz. Seçim süreci sebebiyle değişen gündemin, şehirlerin durumunu, destek çalışmalarını, kalıcı konut projelerinin unutturulmasına izin vermeyeceğiz.

Kalıcı konutların inşasına bir yıl içinde bitecek şekilde hızla devam ediyoruz.

Pazartesi günü TOGG yöneticileri misafirimiz olacak. En başından bu yana 'Yapamazsınız' dedikleri TOGG 177 binin üzerinde ön sipariş aldı. Bu tablo gerçek anlamda ilk yerli otomobilimize milletimizin sahip çıktığını gösteriyor.

Her başarının ardından büyük bir gayret var. Üretilecek ilk TOGG'a talip olduğumuzu söylemiştik. Pazartesi günü aracımızı teslim alacağız.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZDA İNDİRİM AÇIKLAMASI

Şimdiden iki ayrı müjdeyi paylaşalım: Birincisi elektrikte tüm abonelerde nisandan itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz. İkincisi sanayicilerin kullandığı doğalgaz tarifesinde nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz.

TTK'YE MADENCİ ALIMI

Madencilere güzel bir haberimiz var. Kamuya ve özel sektöre ait ocaklarda görev yapan 10 bin madencimiz deprem bölgesinde çalışarak milletimizin gönlünü kazandı. Türkiye Taş Kömürü Kurumuna bin yeni madenci alarak hem şükranımızı ifade edeceğiz hem de üretime artırarak ekonomiye katkı sağlayacağız.

Diğer alanlarda da atacağımız adımlar bulunuyor. Ankara-Sivas Hızlı Tren hattında sefer başlama heyecanını yaşayacağız. Adam Sivaslı ama Sivas'a hızlı trene ne gerek var diyor. Bu adam Altılı Masa'nın içinde. Bir zamanlar Altılı Masa'nın başında olanlar bununla ilgili ağır ağır laflar ediyorlardı, şimdi kol kola yola devam ediyorlar.

Güvenlik korucularına da müjdemiz olacak. Emekli maaşlarının alt sınırını 7 bin 500 liraya yükselten düzenlemeden önceki uygulamaya göre emekli oldukları için aylıkları düşük kalan yaklaşık 42 bin güvenlik korucumuzun da istifade etmesini sağlıyoruz.

Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini de 2 bin liraya çıkardık.

"SEÇİMDEN SONRA REFORMLARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

Seçimden zaferle çıktıktan sonra da eser ve hizmet şölenimize, demokrasimizi güçlendirme reformlarımıza devam edeceğiz.

4 cumhurbaşkanı adayı bulunuyor. Türk demokrasisinin gücünü ve olgunluk seviyesini gösteren bu gelişmenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Biz milletimizin basiretine, ferasetine güveniyoruz.

Milletimizin bugüne kadar girdiğimiz seçimlerin tamamında olduğu gibi 14 Mayıs'ta da en doğru kararı vereceğine inanıyoruz. İnşallah milletin iradesi yine galip gelecek.

"SİYASİ MEVTA OLACAKLAR"

Bizzat kendi ifadeleriyle 'bir kumar masası olan', birbirlerine pusu kuran, kavgadan, istikrarsızlıktan başka vaatleri olmayan yedili koalisyon kesin bir yenilgiye uğrayıp siyasi meftaa olacaktır.

Seçim dönemini, deprem felaketi sebebiyle derinden sarsılan acısına hürmeten uhulet ve suhuletle geçirmeyi planlıyoruz. Cumhur İttifakı olarak 6 Şubat'tan beri ortaya koyduğumuz vakur tavır, duruşumuzun en güzel örneği. Mitinglerimizde yüksek sesli müzik kullanmayacağız. Muhalefetin aymaz, umursamaz tavrına rağmen biz kendi hassasiyetimizden taviz vermeyeceğiz. Siyasetin dilini ve iklimini zehirleyerek çıkar sağlama peşinde koşanlara itibar etmeyeceğiz, eleştirilerimizi dillendireceğiz, hadsizlik varsa cevabı vereceğiz. İftira furyasının gerçekleri örtmesine göz yummayacağız. Her platformda doğruları konuşmaktan, hakikati haykırmaktan çekinmeyeceğiz. Ne partimizin ne ittifakımızın ne milletimizin hakkını yedirmeyeceğiz. İnancımızın ve kültürümüzün gereği olan asaletimiz koruyacağız. Muhataplarımızın bizi kendi çukurlarına çekmesine meydan vermeyeceğiz. Dik duracağız ama diklenmeyeceğiz. Biz muhabbetin, kardeşliğin dili ile konuşacağız.

Muhalefetten tutamayacağı sözleri vererek, yalan dozunu artırarak milletimizin siyaset kurumuna olan güvenini sarsmamasını istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminin, yardımcılıklarının, milletvekillerinin, bakanlıklarının, 'Ne vereyim abime', seç beğen al mantığı ile dağıtıldığı bir işporta tezgahına döndürülmesinden rahatsızız. Seçimlerde ittifak haktır ama devletin yönetim kademelerini ayağa düşürmek, at pazarlığına çevirmek pespayeliktir. Terör örgütlerini koltuklarının altına alan siyaset anlayışını reddediyoruz. Siyasi cambazlıklarla terör örgütlerinin meşrulaştırılmaya çalıştırılmasını kabul etmiyoruz. PKK ile FETÖ ile karanlık mahfillerle yürünen yolun hayra çıkması mümkün değildir.

KILIÇDAROĞLU'NUN SLOGANINI HEDEF ALDI

'Sana söz baharlar gelecek' diyenler bu zihniyetle ancak Kandil’e Pensilvanya’ya ülkemize nefretle bakan kimi başkentlere bahar getirir.

Bunların baharı da milletimiz için kara kıştan beterdir. Böyle bir ihtimalin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını bilmekle birlikte biz ikazımızı tekrar ifade ediyoruz.

Milletimizin 14 Mayıs'ta da en isabetli kararı vereceğinden şüphe duymuyoruz.

AK Parti, hep takip eden değil, örnek alınan bir parti oldu. Hükûmetlerimiz döneminde de hayatın her alanında böyle gelmiş böyle gider düzenini biz kökten değiştirdik.

"KABİNEDE YENİ İSİMLERE GÖREV VERECEĞİZ"

Bakanlarımız bugüne kadar kabinede verdikleri hizmetleri inşallah 14 Mayıs’tan sonra Meclis’te sürdürecekler. İnşallah seçimleri kazandıktan sonra kabinede yeni isimlere görev vereceğiz. 28. dönem grubu olarak sandıkta güven tazelemiş olarak kendimiz ve evlatlarımız olarak Türkiye Yüzyılını inşa etme peşindeyiz. Türkiye İçin Hemen Şimdi diyerek yeni bir dönemi başlatıyoruz. Bu dönemin adı şahlanış dönemidir. Yapacak çok işimiz, kazandıracak çok hizmetimiz var. Başaracak çok hedefimiz var. Yine bunu beraber yapacağız. Bize manşetlerden ömür biçenlere, engellemeye çalışanlara, zafer sarhoşlarına, bölücü ve FETÖ'cü alçaklara, tuzakları ve oyunlarıyla kutlu yürüyüşü durduracaklarını sanan herkese yanıldıklarını göstereceğiz. YSK'nın takvimine göre 9 Nisan'da aday listelerimizi teslim edeceğiz. 3 dönem kuralı ve diğer sebeplerle aday listelerimizde yeni isimler yer alacak."