Erdoğan’dan BAE’ye ‘gümrük vergisi’ kıyağı: Birçok üründe belli bir miktara kadar vergi alınmayacak

BAE'den ithal edilecek tarım ürünlerinin tarife kontenjanları belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, birçok üründe tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta gümrük vergisi alınmayacak.

Erdoğan’dan BAE’ye ‘gümrük vergisi’ kıyağı: Birçok üründe belli bir miktara kadar vergi alınmayacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara ile Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) ithal edilecek tarım ürünlerinin tarife kontenjanları belirlendi.

Karara göre, tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta gümrük vergisi alınmayacak.

BAE'den gelecek tavuktan yumurtaya, sebzeden baklagillere, yağlardan sütlere kadar birçok üründe belli bir miktarı kadar vergi alınmayacak.

KAPSAMLI EKONOMİK ORTAKLIK ANLAŞMASI İMZALANMIŞTI

BAE’nin başkenti Abu Dabi’de 3 Mart 2023’te imzalanan ‘Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması’ ve anlaşmada değişiklik yapılmasına dair notaların onaylanması hakkındaki karar, Resmi Gazete’nin 27 Nisan 2023 tarihli birinci mükerrer sayısında yer almıştı.

Kararda, anlaşma hükümlerine uygun olarak tarafların arasındaki ticaret ve yatırımın serbestleştirilmesi ve kolaylaştırılmasının amaçlandığı belirtilmişti.

Öte yandan, anlaşmayla Türkiye ve BAE temsilcilerinden oluşan bir ortak komite de kurulmuştu.

Öne Çıkanlar
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Son Haberler
Aksaray’da otomobil kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı Yaşam
Aksaray’da otomobil kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Ay'a başarılı iniş yapan Hindistan, Güneş'e de araç yolluyor Dünya
Ay'a başarılı iniş yapan Hindistan, Güneş'e de araç yolluyor
Alina Boz bu defa yalnız paylaştı Magazin
Alina Boz bu defa yalnız paylaştı
Ali Sabancı uyandırıldı: Yoğun bakımda tedavi görüyordu Güncel
Ali Sabancı uyandırıldı: Yoğun bakımda tedavi görüyordu
Kahvehanede silahlı çatışma: 2 ölü Yaşam
Kahvehanede silahlı çatışma: 2 ölü
İkinci el araç ve gayrimenkul satışına düzenleme: Yetki belgesi olmayana satış yok Güncel
İkinci el araç ve gayrimenkul satışına düzenleme: Yetki belgesi olmayana satış yok