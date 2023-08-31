Erdoğan’dan BAE’ye ‘gümrük vergisi’ kıyağı: Birçok üründe belli bir miktara kadar vergi alınmayacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara ile Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) ithal edilecek tarım ürünlerinin tarife kontenjanları belirlendi.

Karara göre, tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta gümrük vergisi alınmayacak.

BAE'den gelecek tavuktan yumurtaya, sebzeden baklagillere, yağlardan sütlere kadar birçok üründe belli bir miktarı kadar vergi alınmayacak.

KAPSAMLI EKONOMİK ORTAKLIK ANLAŞMASI İMZALANMIŞTI

BAE’nin başkenti Abu Dabi’de 3 Mart 2023’te imzalanan ‘Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması’ ve anlaşmada değişiklik yapılmasına dair notaların onaylanması hakkındaki karar, Resmi Gazete’nin 27 Nisan 2023 tarihli birinci mükerrer sayısında yer almıştı.

Kararda, anlaşma hükümlerine uygun olarak tarafların arasındaki ticaret ve yatırımın serbestleştirilmesi ve kolaylaştırılmasının amaçlandığı belirtilmişti.

Öte yandan, anlaşmayla Türkiye ve BAE temsilcilerinden oluşan bir ortak komite de kurulmuştu.