Erdoğan’dan Çanakkale Zaferi mesajı: Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatmaya hep devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde düzenlenen, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü Töreni'ne katıldı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, törende yer alan katılımcıları selamlayarak, dünya tarihinde eşine nadir rastlanır bir destanla Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanları rahmetle, şükranla yad ettiklerini ifade etti.

“GÖZLERİNİ KIRPMADAN CANLARINI VEREN YİĞİTLERİN HER BİR FERDİNE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUZ”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman orduya önderlik etme şerefine nail olan komutanları saygıyla andığını ifade eden Erdoğan, "Bin yıllık vatanımız Anadolu'nun müdafaası için, ülkemizin ve gönül coğrafyamızın dört bir yanından gelerek gözlerini kırpmadan canlarını veren yiğitlerin her bir ferdine Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün de vatan topraklarında, sınırlarımızda ve sınırlarımız ötesinde ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru, devletimizin bekası için gece gündüz faaliyet halinde olan askerlerimize Mevla'dan kolaylıklar diliyoruz. Türkiye ve Türk milleti olarak, Çanakkale'de hangi mücadeleyi verdiysek bugün de farklı görünümler ve araçlar altındaki sinsi saldırılara karşı benzer bir duruş sergiliyoruz" dedi.

“ÇANAKKALE'DE BU MİLLET TEK VÜCUT OLUP DÜŞMANA GEÇİT VERMEDİ”

Çanakkale'de bu milletin erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, öğrencisiyle, hocasıyla, çalışanıyla, işvereniyle, tek vücut olup düşmana geçit vermediğinin altını çizen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimiz son dönemde yaşadığımız sınamaların her birinde de bedeni ve kalbiyle aynı vakur iradeyi ortaya koymuştur. Asırlarca yürüttükleri maddi ve manevi yıkım çabaları sonunda Türkün fıtratının değişeceğini sananlar, ruhun aynı ruh olduğunu gördüler, anladılar. Dün, Çanakkale'de yakılan ateş milli mücadeleyle ve Cumhuriyetimizin ilanıyla neticelenmişti. Şimdi de eser ve hizmetlerimizle, 2023 hedefleriyle, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla yaktığımız ateş, inşallah ülkemizi dünyada hak ettiği yere çıkarmamızla gayesine ulaşacaktır."

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünü bir kez daha tebrik eden Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde, Çanakkale Destanı'nda imzası olan erinden komutanına, kahraman Mehmetçiklerden her birini, şehit ve gazilerin tamamını rahmetle yad ettiğini sözlerine ekledi.