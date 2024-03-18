AKP ilçe başkanı Çanakkale anmasında İzmir Marşı'na izin vermedi

Tüm yurtta olduğu gibi İzmir 'in Torbalı ilçesinde de 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferinin 109. yıl dönümü kapsamında etkinlikler yapıldı.

Şehitlik Meydanı'nda gerçekleştirilen törenler kapsamında AKP Torbalı İlçe Başkanı Metin Yüğrük İzmir Marşı'nı çaldırmadığı öne sürüldü. İddia sonrası bando şefi Aytekin Özen açıklama yaparak görevinden istifa ettiğini bildirdi.

"AKP’Lİ BAŞKAN ÖZÜR DİLESİN"

Özen törenin ardından konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Bugün 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü bugün ben ve ekibim Torbalı Şehitliği'ne gelip şehitlerimiz için çalmış olduğumuz marşlarla katkı sağlamaya çalıştık. İzmir Marşını çalarken Torbalı AK Parti İlçe başkanı bu marşın çalınmayacağını 'sakın ha' diye bir kelime kullanıp beni toplum içerisinde azarladı.

Bu 51 yıllık müzik hayatımda bugün yaşadığımı hiçbir gün yaşamadım. Ben bugünden tezi yok belediye bando şefliğinden ayrılacağım ve müzik hayatımı burada noktalıyorum. Biraz sonra oturma eylemi yapacağım ve AK Parti İlçe Başkanının buraya davet edeceğim önce Ata'mızdan sonra Türk halkından özür dilemesini isteyeceğim. Takdir ve karar onundur” ifadelerini kullandı.

“BU TAVIR KABUL EDİLEMEZ”

CHP Torbalı İlçe Başkanlığı, skandal iddiayı sert bir dille eleştirdiği açıklamasında şu ifadeleri kulandı:

“Çanakkale Zaferimizin 109’uncu yıl dönümünde şehitlerimizi anmak için Şehitlik Anıtı’nda gerçekleştirdiğimiz anma töreni çok üzücü bir olaya sahne olmuştur. Belediye Bandosu’nun diğer tüm marşlar gibi İzmir Marşı’nı çalmasından rahatsızlık duyan AK Parti İlçe Başkanı Metin Yüğrük, Torbalı Kaymakamı Ercan Öter’i devlet terbiyesine ve protokol adabına uymayacak, son derece yakışıksız bir biçimde uyarmıştır.

Kendi belediye başkan adaylarının törene katılmaya tenezzül etmemesi bir yana; Yüğrük’ün bu üslupsuz tavrı, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günümüze de gölge düşürmüş, ulusça manevi değeri çok yüksek olan bu günde anlamsız bir gerginlik yaratmıştır.

Devleti temsil eden en büyük makamlardan biri olan kaymakamlık makamındaki bir kamu görevlisine bu tavır kabul edilemez. Türk Ordusu’nun Kurtuluş Savaşı’nda İzmir’e girişini konu alan ve her duyanın milli ve manevi duygularını yükselten İzmir Marşı’ndan rahatsız olan Metin Yüğrük’ün yaptığı saygısızlık sadece Sayın Ercan Öter’e değil, tüm Torbalı halkına ve aziz şehitlerimizin anısına yapılmıştır. Bu uygunsuz tavırdan dolayı Metin Yüğrük’ü kamuoyundan ve Torbalı Kaymakamlığı’ndan özür dilemeye davet ediyor, ölçüsüz davranışını şiddetle kınıyoruz.”