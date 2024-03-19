Erdoğan'dan dua eden imama: 'Fatiha'yı sonra söyleyeceğiz önce kurdele'

Keçiören'de düzenlenen Atatürk Cumhuriyet Kulesi Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış öncesinde ilginç bir olaya imza attı. Açılış töreni öncesinde dua eden imama, "Fatiha'yı sonra söyleyeceğiz önce kurdeleyi keselim" diyerek müdahalede bulundu.

Bu olay, sosyal medyada da gündem oldu ve tartışmalara neden oldu. Kimileri Erdoğan'ın tavrını hoş karşılarken, kimileri de eleştiri yöneltti. Özellikle dinî duyguların ön plana çıktığı bu gibi olaylar, toplumda farklı yorumlara yol açabiliyor