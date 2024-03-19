Suriyelilerin gıda ve kömür yardımlarını para ile sattığı ortaya çıktı

Ülkemizde bulunan başta Suriyeli olmak üzere yabancı uyruklu sığınmacıların ülke ekonomisine yükü sık sık tartışma konusu oluyor.

Sığınmacılar konusunda partisinin tutumu ve açıklamaları ile gündem olan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Devlet tarafından Suriyelilere yapılan kömür ve gıda yardımlarının Suriyeliler tarafından para ile satıldığını iddia eden bir kuaför ile video paylaştı.

Sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapan Özdağ, Gayrettepe’de bir kuaföre gittiğini ve kuaför ile yaptığı muhabbet sonrasında video çeken Özdağ, kuaförün iddialarını paylaştı.

İstanbul Sultanbeyli’de oturan kuaför, Suriyelilerin kendilerine yapılan kömür ve gıda yardımlarını, evlerinin bir odasına açtıkları market ile para karşılığında sattıklarını öne sürdü.

Sadece kayıt dışı sayıları bile milyonlarla ifade edilen Suriyelilerin, Devletin bütçesinden para ayırarak yaptıkları yardımı para ile insanlara satması tepki ile karşılandı.