Erdoğan İsrail'e posta koydu: Türkiye'nin bekası Golan Tepelerinden geçer

Ardan Zentürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısındaki söylemlerinin önemli bir kısmını, kendisinin 2018 yılında çalıştığı gazetedeki köşesinde de yazdığını belirtti.

1919’da Yunan ordusunun İzmir'e sadece Yunan halkının ve Yunan yönetiminin kararlarıyla gelmediğini söyleyen Zentürk, İngiltere’nin Yunan ordusuna Anadolu'ya çıkma emri verdiğini iddia etti. Bu açıklamasından sonra “Bugün bu kadar korkunç katliamlar çerçevesinde hala İsrail'i koruyan batılı güçler sasında İsrail'in tam olarak sınırlarının ne olduğunun çizilmemesi yönünde de bir kimlik belirliyorlar” diye konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasında yer verdiği “Gaze soykırımını sormadan dünya temiz kalamaz. Kimse bizden sözümüzü yumuşatmamızı beklemesin. Bunlar barbar oldukları kadar şımarıklar. En ölümcül silahlarla, açlıkla, susuzlukla insan öldürdüler” ifadelerini “çok ağır laflar, köprüleri atıyor” diye yorumlayan Zentürk, Erdoğan’ın konuşmasından “Ellerindeki lobi gücünü kullanarak herkesi susturmaya çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar İnsanlık bu katillerin yakını bırakmayacak. İnsanlık bıraksa dahi bu katillerin peşini bırakmayacağız” sözlerini takipçileriyle paylaştı. Erdoğan’ın bu konuşmayı Türkiye adına yaptığını, dünyaya garanti verdiğini belirtti.

Grup toplantısı konuşmasındaki en önemli yerin “Sanmayın ki İsrail, Gazede duracak. Bu azgın devlet, bu terör devleti durdurulmazsa vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla gözlerini er ya da geç Anadolu'ya devireceklerdir” sözleri olduğunu savunan Zentürk “işte tarihi cümle bu” tepkisini verdi.

Erdoğan’ın Hamas'ın Gazze'deki savunmasının esasında bir Anadolu savunması olduğunu ifade eden Zentürk, 6 Ağustos 2018 tarihli “Amerika'yı Püskürtmek Golan’dan Geçer” yazısından şu bölümü takipçileriyle paylaştı.

"BEKAMIZA DÖNÜK GERÇEK TEHLİKE O SINIRIN ARKASINDA..."

100 yıllık hesaplaşmadan söz ediyoruz, İsrail’in kuruluş belgesi 1917 Balfour Deklarasyonu ile başlayıp bugünlere varan sürecin geldiği nokta ortadadır. Üzerimize geçmişte İngiliz-Fransız’ı, maşaları olarak da Yunan’ı saldırtmışlardı, şimdi Amerika ile geliyorlar.

Beka mücadelesinden söz ediyoruz, doğru… O halde “gerçek düşmanı” iyi tanımlayacaksın, aksi halde sorun yaşarsın.

Kuracağı manda idaresiyle Anadolu’ya göz dikmiş Amerika’yı Yunan’ı denize dökünce durdurduk, İsmet İnönü, 12 Temmuz 1947’de imzaladığı ikili anlaşmayla bu topraklara girmesini sağladı, şimdi kurtulmaya çalışıyoruz.

Beka ve bağımsızlık için Suriye-İsrail sınırındaki Golan Cephesi’nde olmak zorundayız. Bekamıza dönük gerçek tehlike o sınırın arkasında..

Bu nedenle… Rusya ve İran’la sürdürdüğümüz mutabakat süreci tarihi önemdedir…

“Beka rotamız” bize İdlib’in güneyini gösteriyor…