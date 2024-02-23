Temel Karamollaoğlu açıkladı: Erdoğan, Erbakan'ın evini polis ile kuşattırdı hapse attırmak istedi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, KRT’nin programında, Necmettin Erbakan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, dönemin başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2006 yılında Refah Partisi'nin kurucusu Necmettin Erbakan'ın evini polisle kuşattırıp Erbakan’ı hapse attırmaya çalıştığını ileri sürdü. Karamollaoğlu’nun aktardığına göre, 2006 yılında Erbakan 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığında, Erdoğan Refah Partisi liderini hapse attırmak için evini polis eşliğinde kuşattırdı. Fakat AKP’nin kurucularından olan Hasan Kalyoncu'nun Erdoğan ile yaptığı sert görüşmenin ardından Erbakan'ın ev hapsine alınmasına karar verildi.

"Erbakan Hoca, 2006 yılında hapse mahkum olduğunda Tayyip Erdoğan polisle evini kuşattırdı. Hapse attırmak için büyük bir gayretin içine girdi. Çünkü mahkum olmuştu. Evinden alacak... Hocamızı ilzam etmek için, kötü göstermek için hapse attıracaktı.” İfadelerini kullanan Karamollaoğlu, Hasan Kalyoncu’nun, olay karşısında Erdoğan’a, 'Eğer Erbakan'ı tutuklarsan burayı senin başına yıkarım. Ben siyaseten seni yaşatmam' dediğini iletti. Kalyoncu’nun sözlerinin ardından Erdoğan’ın, cezayı ev hapsine çevirdiğini anlatan Karamollaoğlu, “Abdullah Gül Bey Cumhurbaşkanı olduktan sonra Erbakan Hocamızın affını kendisi gerçekleştirdi. Yani Erbakan Hoca siyasi hayata Abdullah Gül'ün bu affıyla dönebildi. Arkasından 2010 yılındaki seçimlerde Saadet Partisi'nin Genel Başkanı oldu." İfadelerini kaydetti.