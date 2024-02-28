'Erdoğan Necmettin Erbakan'ı tutuklatmak istedi' iddiasına bir açıklama da Fatih Erbakan'dan geldi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Suat Kılıç, Dikmen Sokullu Semt Pazarı’nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde parti teşkilatının yerel seçimler için çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Erbakan, vatandaşların ekonomik şartlardan şikayet ettiğini dile getirdi.

“CUMHURBAŞKANININ ERBAKAN HOCAMIZA KARŞI BÖYLE BİR TAVIR İÇERİSİNDE OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUZ”

28 Şubat sürecinden sonra Necmettin Erbakan’ın polisler tarafından gözaltına alınmak istenmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Fatih Erbakan, o dönemde başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarının bugün gelinen nokta kadar kurumlarda ve devlette hakimiyeti olmadığını, O dönemde yaşanan pek çok olay olduğunu, özellikle de FETÖ’nün o dönemde çok ciddi bir hakimiyeti olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o dönemde başbakan olarak rahmetli Necmettin Erbakan’a karşı böyle bir tavır içerisinde olacağını düşünmediklerini söyleyen Erbakan, ”Emniyetin içerisindeki FETÖ’cü unsurların Necmettin Erbakan hocaya karşı böyle bir tavır içerisinde olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Necmettin Erbakan'ı 2006 yılında hapsettirmek istediğini iddia etti.

Erbakan'ın damadı ve Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Altınöz, Karamollaoğlu’nun iddialarını doğrulayarak, "Evet, doğru. Temel Bey'in anlatmış olduğu olay 2006 yılında gerçekleşti. Erbakan hocamızın konutunda İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği koruma polisleri varken başka bir polis ekibi gelerek Erbakan hocamızı götürmeye çalıştı" ifadelerini kullandı.