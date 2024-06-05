Erdoğan'dan Hakkari açıklaması. 'Sırtını elinde kalaşnikof olana dayayarak meşru siyaset yapılmaz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8'inci Anadolu Medya Ödülleri’nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Hakkari Belediye Başkanı'nın görevden alınarak tutuklanmasıyla ilgili ilk kez konuştu.

“TERÖRLE DEMOKRASİ BİR ARADA BULUNAMAZ”

Terörle sivil siyasetin yan yana durmayacağını belirten Erdoğan, terörle demokrasinin bir arada bulunamayacağını, yargının burada kanunu değil, hukuku konuşturduğunu ve kararını da buna göre verdiğini söyledi.

“YARGININ VERMİŞ OLDUĞU KARAR KİMSEYİ RAHATSIZ ETMESİN”

“Yargının Hakkari ile ilgili vermiş olduğu karar kimseyi rahatsız etmesin” diyen Erdoğan, “Sırtını elinde kalaşnikof olana, molotof olana, bomba olana dayayarak meşru siyaset yapılmaz” ifadelerini kullandı.

“MUHALEFER TERÖR-SİYASET İLİŞKİSİNİ SORGULAMALI”

Muhalefet partilerinin koro halinde bilindik ezberleri tekrarlamak yerine terör-siyaset ilişkisini sorgulaması gerektiğini belirten Erdoğan, Kandil güdümlü siyasetin Türk demokrasisine verdiği zararların ortadan kaldırılmasına odaklanmaları gerektiğini, illa bir tepki gösterilecekse hukuk çerçevesinde uygulanan idari tedbirlere değil Kandil'in belediyelere çökme girişimlerine tepki gösterilmesi gerektiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

31 Mart'ta seçimlerinde yüzde 48.92 ile DEM Parti Belediye Eş Başkanlığı görevine seçilen Mehmet Sıddık Akış, 3 Haziran'da Van'da gözaltına alınmıştı. Akış'ın gözaltına alınmasının ardından İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklama ile Hakkari Belediyesi'ne Başkan Vekili olarak Vali Ali Çelik'in atandığını duyurmuştu.

Yaşanan gelişmelerin ardından Hakkari Valiliği il genelinde yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi gibi her türlü protestoları 10 gün süreyle yasaklamıştı.

İçişleri Bakanlığı, görevden almaya ilişkin Akış hakkında "terör örgütü üyeliği" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla açılmış bir davayı ve sürmekte olan bir soruşturmayı gerekçe göstermişti.

Görevden alınan ve yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Sıddık Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi.