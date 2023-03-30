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Erdoğan’dan HDP kararı sonrası AYM’ye telefon. ‘Nasıl bu yönde karar verirsiniz?’

Erdoğan'ın, HDP'nin Hazine yardımına blokenin kaldırılması sonrası AYM üyelerini arayıp tepki göstererek "Size çok güveniyordum. Hesaplardaki blokenin kaldırılması yönünde nasıl oy kullanırsınız?” diye sorduğu iddia edildi.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 08:39
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Erdoğan’dan HDP kararı sonrası AYM’ye telefon

Erdoğan’dan HDP kararı sonrası AYM’ye telefon. ‘Nasıl bu yönde karar verirsiniz?’
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak'ta tebdiren bloke konulmasına karar verdi.

HDP'nin bu kararın kaldırılması talebi, AYM Genel Kurulu tarafından geçtiğimiz günlerde ele alınmış ve partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına tedbiren bloke konulması kararı kaldırıldı. Bu karar 7'ye karşı 8 üyenin oy çokluğuyla alındı.

Halktv'deki habere göre, bu kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan hesaplardaki blokenin kaldırılması yönünde oy veren bazı AYM üyelerini telefonla aradı. Erdoğan, “Size çok güveniyordum. Hesaplardaki blokenin kaldırılması yönünde nasıl oy kullanırsınız?” dedi.

AYM üyesi ise, “Kendisine sadece verdiğim kararı hukuki yönüyle değerlendirdim. Hiçbir yasal düzenleme bulunmuyor tedbire ilişkin. Ne Anayasa’da ne de yasada. Kendisine bunu söyledim. Bunun dışında konuşma özel yani netice itibari ile” dedi.

“Cumhurbaşkanı bu kararın hukuki olmadığı yönünde konuştu” diyen AYM üyesi, “Bizim verdiğimiz tedbirin kaldırılması yönündeki kararda biz hukuka bağlıyız. Peki o zaman diyeceksiniz niye daha önce tedbir verdiniz, sonra neden fikir değiştirdiniz? İlk tedbirde Yargıtay Başsavcılığı o kadar ciddi iddialarla geldi ki bize, tabii o iddialar karşısında tedbir vermemek gibi bir alternatifimiz yoktu. Yine de vermeyen arkadaşların argümanları güçlüydü. Ama benim açımdan hazine yardımının doğrudan terör örgütüne aktarıldığına dair bir iddia karşısında şahsen tedbirden başka bir yol bulamadım. Fakat sonra gelen belgelerde gördük ki 2017-2018 ve daha sonraki yıllarda olmak üzere terör örgütüne fiili bir aktarım söz konusu değil. Firmalara ödemeler, şunlar bunlar var. Doğrudan terör örgütüne para aktarıldığı yönünde bende bir kanaat oluşmadığı için fikrimi değiştirdim” ifadelerini kullandı.

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