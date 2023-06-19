AYM'den HDP kararı

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay'ın HDP'ye yönelik 'hazine yardımına bloke' talebini kabul etmedi.

AYM'den HDP kararı

Anayasa Mahkemesi, HDP’ye seçim yılı olması nedeniyle fazladan ödenen 400 milyon 228 bin TL hazine yardımına bloke konulması talebine ilişkin kararını verdi.

Yüksek Mahkeme; Yargıtay Başsavcılığı’nın talebine ilişkin oybirliğiyle bu aşamada karar verilmesine gerek olmadığına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne katılmayan HDP'ye Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Siyasi Partiler Kanunu'nun ek 1. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca ödenen 400 milyon 228 bin 667 lira tutarındaki yardıma tedbiren bloke konulması ile devlet yardımından harcanan kısmın partiden, harcamayı yapan ilgililerden tahsil edilerek Hazine'ye gelir kaydedilmesini talep etmişti.

AYM, HDP'ye ödenen Hazine yardımına tedbiren bloke konulması istemini 19 Haziran'da değerlendirme kararı almıştı.

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