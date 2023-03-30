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AKP'nin seçim sloganı belli oldu. Erdoğan açıkladı

AKP'nin seçim sloganını açıklayan Erdoğan, "Durmak yok, yola devam' sloganı vardır. O sloganı 'Doğru adımlarla yola devam' ile yeniliyor Türkiye yüz yılına devam ediyoruz" dedi.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 10:22
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AKP'nin seçim sloganı belli oldu

AKP'nin seçim sloganı belli oldu. Erdoğan açıkladı
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber-ATV canlı yayınında açıklamalarda bulundu

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi sıra asıl büyük hamlemizi yapmaya geldi. Tabii bunun ilk şartı 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanlığı ve Mecliste çoğunluğu kazanmaktır. Çünkü karşımızda ülkenin yirmi yılını çöpe atmaya niyetli bir yapı var.

Bizim amacımız 14 Mayıs'ın hemen ertesinde deprem yaralarının sarılması ve Türkiye Yüzyılı'nın inşası hedefiyle yeni bir atılım başlatmaktır. İşte şurada eserleri görüyorsunuz. Bir taraftan Rize Artvin Havalimanı, öbür taraftan Togg, öbür taraftan 1915 Çanakkale Köprüsü. Ya bunların hayalinden geçmez bu. Ama biz bütün bunları yapa yapa geliyoruz. İşte bir taraftan Gaziantep'te Gaziray.

Ya çıkmış bir tanesi, bu masanın içinde olanlardan, Sivas'a diyor hızlı tren ne gerek? Sivaslı bu adam. Çamlıca, oraya diyor '60 bin kişiyi dolduracaklarmış.' diyor. 'Doldurun da görelim.' diyor. Ya sen buraya uğramadın ki. Bir uğra da bak."

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