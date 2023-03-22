Flaş... Flaş... Pervin Buldan: Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağız

Emek ve Özgürlük İttifakı'nı oluşturan partiler; Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi’nin (TÖP) 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kararını açıkladı.



Bugün saat 11.30'da Ankara’da Dünya Ticaret Merkezi'nde başlayan basın toplantısında açıklamayı HDP Eş Genel başkanı Pervin Buldan yaptı.



Buldan'ın açıklamaları şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tek adam yönetimine karşı tarihsel sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Ülkede demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin, toplumsal adaletin gerçekleşmesi için yoksulluğa, yolsuzluğa, talana ve ranta dayalı bir yönetimi sürdürmüş olan bu iktidardan, büyük tahribatın sorumlularından hesap sorma konusunda kararlıyız.



Bu nedenlerle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz. Halkın çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesinin, kamu yönetiminde adaletin sağlanmasının, toplumsal cinsiyet eşitliğinin, doğaya saygının, gençlere özgür yaşamın, barışçıl bir dış politikanın, tarafsız ve bağımsız bir yargının, özgürleşen kimliklerin ve en önemlisi de bütün bunları içeren demokratik bir anayasanın tesis edildiği bir siyasal iklimi inşa etmek acil hedefimiz ve mücadele sebebimizdir."



KILIÇDAROĞLU HDP'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından HDP, cumhurbaşkanı adayı çıkarma kararını tekrar gözden geçireceğini açıklamıştı. Kılıçdaroğlu, pazartesi günü HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı ziyaret etmişti.