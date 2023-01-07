7 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Erdoğan'dan Helal Akreditasyon Kurumu'na atama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu'na Ercan Hacıfazlıoğlu, Hakkı Karabörklü ve Oğuzhan Efe'yi atadı.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 05:01
Takip Et

Erdoğan'dan Helal Akreditasyon Kurumu'na atama

Erdoğan'dan Helal Akreditasyon Kurumu'na atama
+
Aa
-

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de bugün yayınlanan karara göre Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu'na 3 kişi atadı.

Atama kararında "Helal Akreditasyon Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 178 inci maddesi gereğince Ercan Hacıfazlıoğlu, Hakkı Karabörklü ve Oğuzhan Efe atanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
1
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
﻿Bu kez oğlu konuştu: Televizyondan öğrendi...
2
﻿Bu kez oğlu konuştu: Televizyondan öğrendi...
﻿Bu kez oğlu konuştu: Televizyondan öğrendi...
﻿Halk TV canlı yayında televizyon tarihine geçecek olay. Oğlu canlı yayındayken annesi bir anda odaya girdi
3
﻿Halk TV canlı yayında televizyon tarihine geçecek olay. Oğlu canlı yayındayken annesi bir anda odaya girdi
﻿Halk TV canlı yayında televizyon tarihine geçecek olay. Oğlu canlı yayındayken annesi bir anda odaya girdi
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
4
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
5
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
﻿Seçime kadar uykusuz kalacak. Eski sağ kolu Turhan Çömez Erdoğan'ın planını açıkladı
6
﻿Seçime kadar uykusuz kalacak. Eski sağ kolu Turhan Çömez Erdoğan'ın planını açıkladı
﻿Seçime kadar uykusuz kalacak. Eski sağ kolu Turhan Çömez Erdoğan'ın planını açıkladı
﻿Weghorst'la ilgili flaş Galatasaray iddiası
7
﻿Weghorst'la ilgili flaş Galatasaray iddiası
﻿Weghorst'la ilgili flaş Galatasaray iddiası
﻿Merkez Bankası menkul kıymet tesis oranını yükseltti
﻿Merkez Bankası menkul kıymet tesis oranını yükseltti
﻿Merkez Bankası menkul kıymet tesis oranını yükseltti
﻿Elazığ'ın merkezine mevsimin ilk karı yağdı
﻿Elazığ'ın merkezine mevsimin ilk karı yağdı
﻿Elazığ'ın merkezine mevsimin ilk karı yağdı
﻿ABD Temsilciler Meclisi'nde başkan 13'ncü turda da seçilemedi
﻿ABD Temsilciler Meclisi'nde başkan 13'ncü turda da seçilemedi
﻿ABD Temsilciler Meclisi'nde başkan 13'ncü turda da seçilemedi
﻿'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı, baklava alırken yakalandı
﻿'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı, baklava alırken yakalandı
﻿'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı, baklava alırken yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.