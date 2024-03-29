Erdoğan'dan mitingte 'Muhsin Başkan' sloganı atan BBP'lilere 'Nereden çıktı bu'

Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'dan mitingte 'Muhsin Başkan' sloganı atan BBP'lilere 'Nereden çıktı bu'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli’de miting yaptığı esnada bir grubun “Muhsin Başkanın askerleriyiz” sloganına “Nereden çıktı bu ya” sözlerini kullanarak şaşkınlığını dile getirdi.

Yerel seçimlere kalan sürenin artık saatler ile ifade edildiği zaman diliminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da sahalara inerek vatandaşlardan Cumhur İttifakı adaylarına karşı oy vermeleri için çağrıda bulunuyor.

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Bu mitingler arasında en dikkat çeken olay ise dün Kocaeli’de yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması sırasında miting alanında olan bir grup BBP’li vatandaş “Muhsin Başkanın askerleriyiz” sloganı atmaya başladı.

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Sloganlar esnasında bir müddet sessiz duran Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra “Nereden çıktı bu ya” sözlerini kullanarak atılan slogan karşısındaki şaşkınlığını dile getirdi.

Bu çıkış sonrasında BBP’li grup sloganı kesti, Erdoğan’da konu üzerinde başka bir şey demeyerek Kocaeli’de yaptığı yatırımları anlattı.

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