Erdoğan'dan muhalefete Kılıçdaroğlu göndermesi. ‘Cüzzamlı muamelesi yaptılar’

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Merinos Atatürk Kültür Merkezi'nde Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Buluşma Programında açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarının çoğunda muhalefeti hedef alan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimini hatırlattı ve muhalefeti suçladı.

Erdoğan, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden muhalefeti hedef alarak, "Millete umut diye pazarladıkları cumhurbaşkanı adaylarını ellerine geçirdikleri ilk fırsatta siyasetten zorla emekli ettiler. Etrafında pervane oldukları Bay Kemal’e cüzzamlı muamelesi yaptılar" ifadelerini kullandı.

"BİZDE YARI ZAMANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLMAZ"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sık sık kenti ihmal etmek ve hizmet vermemekle suçlayan Erdoğan, isim vermeden yine İmamoğlu'na yüklendi.

Erdoğan, "Bizde yarı zamanlı belediye başkanlığı olmaz. Şehirlerini ihmal eden, hemşerilerini ihtiyaç duydukları anda yüzüstü bırakan belediye başkanları olmaz" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasından şunlar öne çıktı:

"Millete umut diye açıkladıkları Cumhurbaşkanı adayını siyasetten emekli ettiler. Bay Kemal'e cüzzamlı muamelesi yaptılar. Kendi aralarında paylaşım kavgasına tutuştular. Gün geçmiyor ki milletçe yüzümüzü kızartacak bir skandala, bilhassa gençlerimizin siyaset kurumuna yönelik zedeleyen ayak oyununa şahit olmayalım. Gerçekten üzüntü verici günlerden geçiyoruz. Bizim kanaatimize göre ortaya saçılanlar buzdağının sadece görünen kısmıdır. Turpun büyüğü aslında heybededir. Tamamen siyaset mühendisliği ürünü bir proje olan Altılı Masa kurgusunun organizatörleri eninde sonunda ortaya çıkacaktır.

Biz elbette siyasi rakiplerimizin kendilerini böyle bir duruma düşürmesini arzu etmeyiz. Hele hele toplumumuzun belli kesimlerinde yayılan karamsarlık dalgasını demokrasimiz adına ürkütücü buluyoruz. Muvafık veya muhalif fark etmeksizin siyaset kurumunun ana görevi topluma umut aşılamaktır. Biz böyle bir tablonun oluşmaması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Kendini muhalif olarak vatandaşımızı da kucaklayarak, onların da sesine kulak vererek milli birlik ve beraberliğin bozulmasına müsaade etmeyeceğiz.

Bugüne kadar bizim mahcup etmeyen Bursa 31 Mart seçimlerde bir kez daha inanıyorum ki tarih yazacaktır. İnşallah sizlerin desteğiyle iktidarla belediyeler el ele verip şehrimizi hedefleriyle ulaştırmaya devam edeceğiz. Rabbim yolumuzu açık etsin diyorum."