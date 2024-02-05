Erdoğan'ın Kıbrıs'ta toprak veririz sözleri gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2004’te başbakanlık döneminde Harvard Üniversitesi'nde ''Ortadoğu'da Demokrasi, Avrupa'da Çoğulculuk ve Türkiye Perspektifi'' konulu konferans vermişti.

Bu konferansın ardından sorulara yanıt veren Erdoğan’ın Kıbrıs ile alakalı sözleri yeniden gündem oldu.

Erdoğan,''Kıbrıs konusunun çözümünde adadan karşı tarafa toprak verilecek mi?'' sorusuna şöyle demişti:

Kıbrıs konusunda arkadaşımızın sorusu, oradan 1 metre toprak verecek misiniz? Adanın şu an yüzde 36'sı KKTC'nin yaşam alanıdır. Belli bir oranda bu tür toprağı verebiliriz. Biz garantör ülke olarak tavsiye ederiz, KKTC bu yaklaşımı gösterir. Buranın çözüme kavuşturulması çok çok daha önemlidir

“BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ” DEMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun’da düzenlenen Teknofest’te Yunanistan’a seslenerek “Ey Yunan, İzmir’i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz.” İfadelerini kullanmıştı.

Erdoğan’ın bu sözleri sosyal medyayı salladı. Bir kullanıcı ise “Şöyle ki; Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir videosu olaydı eğer, bu lafları o etseydi, ne KK kalırdı geriye, ne de CHP. sabah akşam, camiler dahil her yerde bu video döner, tv'ler bunla açılır, bunla kapanırdı. seçim meçim kalmaz, yeni hedef 2153'e çıkardı. alo?” dedi.