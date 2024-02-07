Kemal Kılıçdaroğlu 'CHP sessizliğini' bozdu. 'Kimse bana partimin kurumsal kimliğini çiğnetemez'

Kaynak: Haber Merkezi
Kemal Kılıçdaroğlu 'CHP sessizliğini' bozdu. 'Kimse bana partimin kurumsal kimliğini çiğnetemez'
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Kimse bana partimin kurumsal kimliğini çiğnetemez" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, X hesabından yaptığı açıklamayla Özgür Özel ve partisine destek verdi.

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“KURTLA KUZUYU YİYİP ÇOBANLA YAS TUTANLARA…”

Kılıçdaroğlu, “Kurtla kuzuyu yiyip çobanla yas tutanlara…” başlığıyla yaptığı paylaşımında:

“1) Cumhuriyet Halk Partisi’nin -ben dahil- bütün Genel Başkanları, milletin menfaatlerini ve partisinin çıkarlarını kendi canlarından dahi önde tutar ve canlarını bu uğurda santim sakınmazlar.

2) Hiç kimse bana, partimin kurumsal kimliğini, kasaba kurnazlığı ile çiğnetemez ve yıprattıramaz! Partimiz 100 yıllık bir çınardır, çok saygın bir Genel Başkan’ı, üzerinde üye ve delege iradesinin tecelli ettiği Parti Meclisi, emektar ve vatansever parti örgütleri vardır.

3) 2019 yerel seçimlerinde umudu nasıl yeşerttiysek ve devletleşmiş bir partiye karşı milletin kaçınılmaz zaferinin ilk tohumlarını nasıl attıysak, partimiz bütün bileşenleri ile bu seçimlerde de gerekeni yapacak ve bütün büyük şehirleri kazanacaktır. Bu bağlamda, desteğim TAMDIR! Arzum BUDUR!

4) Ülkemizin gündemi; milletin altında ezildiği enflasyon, anayasamıza darbe yapacak kadar bozulmuş hukuk sistemi, arifesinde olduğumuz ve kazanılmasının hayati önem taşıdığı yerel seçimlerdir. Ülke gündemini asılsız iddia ve iftiralar ile değiştirmenin anlamı yoktur.” İfadelerini kullandı.

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