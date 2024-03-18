Erdoğan'dan Suriye mesajı: Yarım kalan işimizi tamamlayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da 4. Kolordu Komutanlığı'nda askerlerle birlikte iftar sofrasına katıldı.

“SURİYE'DE YARIM KALAN İŞİMİZİ DE MUTLAKA TAMAMLAYACAĞIZ”

Erdoğan, iftar sofrasından sonra yaptığı açıklamada, "Irak hududumuzun güvenliğini bu yaz itibarıyla komple garanti altına alacak, Suriye'de yarım kalan işimizi de mutlaka tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Öz yurdumuzda hür, başı dik, onurlu, huzurlu yaşamak istiyorsak, oyunları bozmaya, hain emelleri kursaklarda bırakmaya devam etmekten başka çaremiz yok” ifadelerini kullandı.

“Güçlü orduya sahip olmak bizim için tercihten öte mecburiyettir” diyen Erdoğan, “Biz caydırıcılığını daima en üst seviyede tutması gereken bir ülkeyiz, milletiz, orduyuz” ifadelerini kullandı.