Erdoğan'dan turizm açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilen Rixos Tersane İstanbul'un açılış töreninde önemli çıkışlar yaptı.

Konuşmasında, yatırımcıları desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Bizim için yerli ya da yabancı yatırımcı ayrımı yok, önemli olan katma değer yaratmalarıdır. Turizmde dünya çapında bir marka olana kadar durmayacağız," dedi.

Turizm yatırımlarına dikkat çeken Erdoğan, 2002 yılında 13 milyon olan turist sayısının 2023 yılı sonunda 56 milyon 700 bine ulaştığını belirtti. Ayrıca, turizm gelirlerinin 56 milyar dolara yaklaştığını ifade etti. "Bu yılın ilk 6 ayında 35 milyon turist ülkemizi ziyaret etti. Turizm gelirlerimiz istikrarlı bir şekilde artmaya devam ediyor," şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"Saygıdeğer otel çalışanları, iş dünyasının kıymetli temsilcileri, değerli misafirler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu otelin İstanbul’a, ülkemize ve Rixos ailesine hayırlı olmasını diliyorum. Fettah Tamince’yi bu önemli yatırımından dolayı tebrik ediyorum. Bu tesisin, Tersane bölgesine estetik bir değer katacağına inanıyorum."

İmtiyazlıların Hakimiyetine Son Verdik: "İstanbul’da büyük bir ihtiyaca yanıt verecek olan bu otel, konaklama ve kültürel etkinlikler açısından da dikkat çekecek bir mekan olacak. Kongre turizmi alanında da İstanbul’u önemli bir destinasyon haline getirdik. Rixos gibi yatırımlar, bu potansiyeli daha da artıracak. Otelimizin geniş etkinlik alanları sayesinde, Türkiye’nin tanıtımına büyük katkı sağlanacak. İş dünyasında imtiyazlıların hakimiyet kurduğu eski anlayışa son verdik. Bizim için önemli olan, katma değer yaratan her türlü yatırımdır."

"Turizm, yüksek istihdam yaratan sektörlerden biridir ve Türkiye, bu alanda dünyanın en güçlü potansiyeline sahip ülkelerinden biridir. Ancak yıllarca bu imkanlar yeterince değerlendirilmedi. Turizm denince sadece deniz, kum, güneş anlaşılırdı. 2002’den itibaren bu yanlış algıyı değiştirdik ve turizmde devrim niteliğinde adımlar attık. Kültürel mirasımızı koruma altına alarak ve farklı turizm alanlarına yatırım yaparak önemli bir dönüşüm gerçekleştirdik. Artık turizm gerçekten de ‘bacasız sanayi’ olarak anılmaya başladı."

"Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri artık daha fazla turist çekiyor. Eskiden terörün etkisi altında olan bu bölgelerde şimdi huzur hakim. Terörden arındırılan bu bölgeleri yeniden insanlığın hizmetine sunduk. Ayrıca, Galataport’a gelen turist sayısında bir önceki yıla göre yüzde 19’luk bir artış yaşandı. Bu başarılar, Türkiye’nin turizmde dünya markası olma hedefine doğru kararlılıkla ilerlediğini gösteriyor."